В Стамбуле 10 апреля состоялся второй раунд консультаций между Россией и США для нормализации работы дипломатических миссий двух стран. Встреча длилась пять с половиной часов. Российскую делегацию возглавлял посол в США Александр Дарчиев, американскую — зампомощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Какие заявления по итогам встречи сделали стороны — в материале URA.RU.
Заявление Дарчиева
Российский посол заявил, что по итогам второго раунда переговоров РФ и США значительно продвинулись на пути нормализации отношений. Также был достигнут прогресс в деятельности дипломатических представительств. Он также сообщил об обмене нотами с американской стороной, которые гарантируют беспрепятственное банковское обслуживание дипломатических миссий, а также о достижении согласия относительно мер, направленных на упрощение перемещения дипломатов и процесса оформления виз.
По его словам, обе делегации признали необходимость немедленного устранения проблем, возникших в период управления предыдущим президентом США Джо Байденом. Александр Дарчиев подчеркнул, что российская сторона настаивала на скорейшем возврате конфискованной в США дипломатической собственности во время встреч в Стамбуле.
Что касательно возобновления прямых авиарейсов между Вашингтоном и Москвой — это могло бы способствовать развитию деловых связей и расширению контактов между народами двух стран. Кроме того, посол отметил, что РФ и США продолжат работать над инициативами, предложенными в Стамбуле. Сроки следующего раунда консультаций в настоящее время уточняются.
Комментарий американской стороны
В пресс-службе Госдепартамента США заявили, что в ходе переговоров Коултер и Дарчиев обменялись мнениями относительно организации следующей встречи, если она будет необходима. Кроме того, в заявлении ведомства говорится, что американская сторона серьезно обеспокоена по поводу трудоустройства своих жителей в посольство Штатов в Москве, потому что на данный момент подобное затрудняет диппредставительства работу.
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