ВСУ предпринимают экстренные меры в районе Юнаковки в Сумской области

ТАСС: ВСУ стремятся срочно укрепить оборонительные позиции в районе Юнаковки
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ВСУ экстренно строят оборонительный рубеж
ВСУ экстренно строят оборонительный рубеж Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ в районе Юнаковки в Сумской области вынуждены экстренно строить оборонительный рубеж. Об этом рассказали в российских силовых структурах.

«Враг экстренно пытается построить оборонительный рубеж в районе Юнаковки», — передает слова источников ТАСС. Там добавили, что Юнаковка служит важным хабом для снабжения украинских сил в Курской области.

ВСУ не жалеют своих ресурсов на этом участке фронта, пытаясь удержать позиции, но их контратаки, включая недавнюю попытку 9 апреля, не увенчались успехом. В настоящее время российские войска контролируют четыре населенных пункта в Сумской области.

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ВСУ в районе Юнаковки в Сумской области вынуждены экстренно строить оборонительный рубеж. Об этом рассказали в российских силовых структурах. «Враг экстренно пытается построить оборонительный рубеж в районе Юнаковки», — передает слова источников ТАСС. Там добавили, что Юнаковка служит важным хабом для снабжения украинских сил в Курской области. ВСУ не жалеют своих ресурсов на этом участке фронта, пытаясь удержать позиции, но их контратаки, включая недавнюю попытку 9 апреля, не увенчались успехом. В настоящее время российские войска контролируют четыре населенных пункта в Сумской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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