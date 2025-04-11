ВСУ предпринимают экстренные меры в районе Юнаковки в Сумской области

ВСУ в районе Юнаковки в Сумской области вынуждены экстренно строить оборонительный рубеж. Об этом рассказали в российских силовых структурах.
«Враг экстренно пытается построить оборонительный рубеж в районе Юнаковки», — передает слова источников ТАСС. Там добавили, что Юнаковка служит важным хабом для снабжения украинских сил в Курской области.
ВСУ не жалеют своих ресурсов на этом участке фронта, пытаясь удержать позиции, но их контратаки, включая недавнюю попытку 9 апреля, не увенчались успехом. В настоящее время российские войска контролируют четыре населенных пункта в Сумской области.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.