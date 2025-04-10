В Курганской области наблюдается небольшой подъем рек. Курганский Тобол поднялся на 10 сантиметров. Теперь уровень воды составляет 399 сантиметров. Об этом сообщает Курганский ЦГМС.
«По данным на 11 апреля, небольшой подъем наблюдается на реке Исеть в Катайске и Далматово на 14 и 5 сантиметров соответственно. Все остальные реки идут на спад. В Звериноголовском уровень воды опустился на 11 сантиметров и достиг отметки в 609. Уровень воды на реке Исеть в городе Шадринск упал на 2 сантиметра», — пишет на своем сайте ЦГМС.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области наблюдается стабильное падение уровня воды в реках. Лишь на Тоболе наблюдается небольшой подъем.
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