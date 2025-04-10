10 апреля 2025

В Курганской области небольшой подъем рек. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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Уровень воды в Тоболе составляет 399 сантиметров
Уровень воды в Тоболе составляет 399 сантиметров Фото:

В Курганской области наблюдается небольшой подъем рек. Курганский Тобол поднялся на 10 сантиметров. Теперь уровень воды составляет 399 сантиметров. Об этом сообщает Курганский ЦГМС.

График рек на 11 апреля
График рек на 11 апреля
Фото:

«По данным на 11 апреля, небольшой подъем наблюдается на реке Исеть в Катайске и Далматово на 14 и 5 сантиметров соответственно. Все остальные реки идут на спад. В Звериноголовском уровень воды опустился на 11 сантиметров и достиг отметки в 609. Уровень воды на реке Исеть в городе Шадринск упал на 2 сантиметра», — пишет на своем сайте ЦГМС.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области наблюдается стабильное падение уровня воды в реках. Лишь на Тоболе наблюдается небольшой подъем.

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В Курганской области наблюдается небольшой подъем рек. Курганский Тобол поднялся на 10 сантиметров. Теперь уровень воды составляет 399 сантиметров. Об этом сообщает Курганский ЦГМС. «По данным на 11 апреля, небольшой подъем наблюдается на реке Исеть в Катайске и Далматово на 14 и 5 сантиметров соответственно. Все остальные реки идут на спад. В Звериноголовском уровень воды опустился на 11 сантиметров и достиг отметки в 609. Уровень воды на реке Исеть в городе Шадринск упал на 2 сантиметра», — пишет на своем сайте ЦГМС. Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области наблюдается стабильное падение уровня воды в реках. Лишь на Тоболе наблюдается небольшой подъем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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