10 апреля 2025

В Челябинске начался снег. Видео

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Снегопад. Челябинск, буран, метель, погода, снегопад, осадки, метеоусловия
На Челябинск 11 апреля обрушился снегопад (архивное фото) Фото:

В Челябинске днем 11 апреля начался снегопад. По прогнозам синоптиков сайта «Гисметео», сегодня ожидается около 6,5 мм осадков.

«За сутки 11 апреля может выпасть до 6,5 мм осадков. В снеговом эквиваленте высота сугробов может достигнуть 12 см, однако из-за положительных температур воздуха снег должен быстро растаять», — передает корреспондент URA.RU со ссылкой на данные ситноптиков.

О предстоящих снегопадах метеорологи предупреждали несколько дней назад. Осадки начались в регионе 10 апреля, снегом занесло горно-заводскую зону. Осадки в большинстве районов региона должны закончиться к субботе.

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В Челябинске днем 11 апреля начался снегопад. По прогнозам синоптиков сайта «Гисметео», сегодня ожидается около 6,5 мм осадков. «За сутки 11 апреля может выпасть до 6,5 мм осадков. В снеговом эквиваленте высота сугробов может достигнуть 12 см, однако из-за положительных температур воздуха снег должен быстро растаять», — передает корреспондент URA.RU со ссылкой на данные ситноптиков. О предстоящих снегопадах метеорологи предупреждали несколько дней назад. Осадки начались в регионе 10 апреля, снегом занесло горно-заводскую зону. Осадки в большинстве районов региона должны закончиться к субботе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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