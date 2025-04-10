В Челябинске днем 11 апреля начался снегопад. По прогнозам синоптиков сайта «Гисметео», сегодня ожидается около 6,5 мм осадков.
«За сутки 11 апреля может выпасть до 6,5 мм осадков. В снеговом эквиваленте высота сугробов может достигнуть 12 см, однако из-за положительных температур воздуха снег должен быстро растаять», — передает корреспондент URA.RU со ссылкой на данные ситноптиков.
О предстоящих снегопадах метеорологи предупреждали несколько дней назад. Осадки начались в регионе 10 апреля, снегом занесло горно-заводскую зону. Осадки в большинстве районов региона должны закончиться к субботе.
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