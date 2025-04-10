Природа Погода В Челябинске начался снег. Видео 11 апреля 2025 в 12:21 Размер текста - 17 + На Челябинск 11 апреля обрушился снегопад (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске днем 11 апреля начался снегопад. По прогнозам синоптиков сайта «Гисметео», сегодня ожидается около 6,5 мм осадков. «За сутки 11 апреля может выпасть до 6,5 мм осадков. В снеговом эквиваленте высота сугробов может достигнуть 12 см, однако из-за положительных температур воздуха снег должен быстро растаять», — передает корреспондент URA.RU со ссылкой на данные ситноптиков. О предстоящих снегопадах метеорологи предупреждали несколько дней назад. Осадки начались в регионе 10 апреля, снегом занесло горно-заводскую зону. Осадки в большинстве районов региона должны закончиться к субботе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинске днем 11 апреля начался снегопад. По прогнозам синоптиков сайта «Гисметео», сегодня ожидается около 6,5 мм осадков. «За сутки 11 апреля может выпасть до 6,5 мм осадков. В снеговом эквиваленте высота сугробов может достигнуть 12 см, однако из-за положительных температур воздуха снег должен быстро растаять», — передает корреспондент URA.RU со ссылкой на данные ситноптиков. О предстоящих снегопадах метеорологи предупреждали несколько дней назад. Осадки начались в регионе 10 апреля, снегом занесло горно-заводскую зону. Осадки в большинстве районов региона должны закончиться к субботе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям