В Каменске-Уральском задержали подростков, избивших до крови школьника

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Сотрудники полиции дарят тюльпаны женщинам на 8 марта. Пермь , мвд, полиция
Полицейские будут опрашивать участников конфликта Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) силовики задержали подростков, которые до крови на камеру избили пятиклассника. Об этом URA.RU сообщили в местной полиции.

«Личности участников конфликта установлены. Сейчас они доставляются в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств и причин произошедшего. По итогам проверочных мероприятий будет принято обоснованное процессуальное решение», — рассказали в полиции Каменска-Уральского.

Издевательства, предположительно, произошли 8 апреля. На кадрах юноши насмехались над подростком. Его избили, а потом заставили умыться в луже. Агрессоры опубликовали видео в своем telegram-канале, но позже удалили. Однако оно все равно утекло в Сеть.

К истории уже подключилась прокуратура. Сотрудники надзорного ведомства ведут проверку.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) силовики задержали подростков, которые до крови на камеру избили пятиклассника. Об этом URA.RU сообщили в местной полиции. «Личности участников конфликта установлены. Сейчас они доставляются в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств и причин произошедшего. По итогам проверочных мероприятий будет принято обоснованное процессуальное решение», — рассказали в полиции Каменска-Уральского. Издевательства, предположительно, произошли 8 апреля. На кадрах юноши насмехались над подростком. Его избили, а потом заставили умыться в луже. Агрессоры опубликовали видео в своем telegram-канале, но позже удалили. Однако оно все равно утекло в Сеть. К истории уже подключилась прокуратура. Сотрудники надзорного ведомства ведут проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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