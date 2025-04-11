В Каменске-Уральском задержали подростков, избивших до крови школьника

11 апреля 2025 в 12:40 Размер текста - 17 +

Полицейские будут опрашивать участников конфликта Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Каменске-Уральском (Свердловская область) силовики задержали подростков, которые до крови на камеру избили пятиклассника. Об этом URA.RU сообщили в местной полиции. «Личности участников конфликта установлены. Сейчас они доставляются в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств и причин произошедшего. По итогам проверочных мероприятий будет принято обоснованное процессуальное решение», — рассказали в полиции Каменска-Уральского. Издевательства, предположительно, произошли 8 апреля. На кадрах юноши насмехались над подростком. Его избили, а потом заставили умыться в луже. Агрессоры опубликовали видео в своем telegram-канале, но позже удалили. Однако оно все равно утекло в Сеть. К истории уже подключилась прокуратура. Сотрудники надзорного ведомства ведут проверку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Каменске-Уральском (Свердловская область) силовики задержали подростков, которые до крови на камеру избили пятиклассника. Об этом URA.RU сообщили в местной полиции. «Личности участников конфликта установлены. Сейчас они доставляются в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств и причин произошедшего. По итогам проверочных мероприятий будет принято обоснованное процессуальное решение», — рассказали в полиции Каменска-Уральского. Издевательства, предположительно, произошли 8 апреля. На кадрах юноши насмехались над подростком. Его избили, а потом заставили умыться в луже. Агрессоры опубликовали видео в своем telegram-канале, но позже удалили. Однако оно все равно утекло в Сеть. К истории уже подключилась прокуратура. Сотрудники надзорного ведомства ведут проверку.