В Каменске-Уральском задержали подростков, избивших до крови школьника

В Каменске-Уральском (Свердловская область) силовики задержали подростков, которые до крови на камеру избили пятиклассника. Об этом URA.RU сообщили в местной полиции.
«Личности участников конфликта установлены. Сейчас они доставляются в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств и причин произошедшего. По итогам проверочных мероприятий будет принято обоснованное процессуальное решение», — рассказали в полиции Каменска-Уральского.
Издевательства, предположительно, произошли 8 апреля. На кадрах юноши насмехались над подростком. Его избили, а потом заставили умыться в луже. Агрессоры опубликовали видео в своем telegram-канале, но позже удалили. Однако оно все равно утекло в Сеть.
К истории уже подключилась прокуратура. Сотрудники надзорного ведомства ведут проверку.
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