В Екатеринбурге появится еще одна крупная поликлиника: рассказываем, где

Для жителей Мичуринского и Широкой Речки планируют построить поликлинику
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Филиал поликлиники может появиться для жителей Мичуринского и Широкой Речки
Филиал поликлиники может появиться для жителей Мичуринского и Широкой Речки Фото:

В Екатеринбурге может появиться филиал Первой детской поликлиники, которая находится в Академическом районе. Новое здание будет обслуживать жителей Мичуринского и Широкой Речки, сообщили в пресс-службе девелопера «РСГ-Академическое» (входит в группу компаний «КОРТРОС»), который примет участие в строительстве.

Сейчас к поликлинике в Академическом, которая работает больше 10 лет, прикреплены более 33 тысяч детей. «Мы гордимся, что десять лет назад внесли вклад в создание поликлиники и поддерживаем её развитие. Наша задача — не просто строить квадратные метры, а формировать среду, где здоровье и благополучие жителей становятся приоритетом», — отметил гендиректор «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов. Он отметил, что появление детского медучреждения в этом районе — показатель формирования комфортной среды для жителей и заботы о здоровье детей.

В 2024-м в Академическом открылась новая поликлиника для взрослых, а в ближайшие годы компания планирует реализовать проект инновационного медкластера, в который войдут НИИ ОММ и филиал медуниверситета. В компании подчеркнули, что это позволит обеспечить жителей не только качественной медициной, но и привлечь в район высококлассных специалистов. Девелопер также занимается стройкой различных соцобъектов и развитием инфраструктуры. Например, в ближайшие годы для жителей Академического появится первая в районе восьмиэтажная парковка.

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В Екатеринбурге может появиться филиал Первой детской поликлиники, которая находится в Академическом районе. Новое здание будет обслуживать жителей Мичуринского и Широкой Речки, сообщили в пресс-службе девелопера «РСГ-Академическое» (входит в группу компаний «КОРТРОС»), который примет участие в строительстве. Сейчас к поликлинике в Академическом, которая работает больше 10 лет, прикреплены более 33 тысяч детей. «Мы гордимся, что десять лет назад внесли вклад в создание поликлиники и поддерживаем её развитие. Наша задача — не просто строить квадратные метры, а формировать среду, где здоровье и благополучие жителей становятся приоритетом», — отметил гендиректор «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов. Он отметил, что появление детского медучреждения в этом районе — показатель формирования комфортной среды для жителей и заботы о здоровье детей. В 2024-м в Академическом открылась новая поликлиника для взрослых, а в ближайшие годы компания планирует реализовать проект инновационного медкластера, в который войдут НИИ ОММ и филиал медуниверситета. В компании подчеркнули, что это позволит обеспечить жителей не только качественной медициной, но и привлечь в район высококлассных специалистов. Девелопер также занимается стройкой различных соцобъектов и развитием инфраструктуры. Например, в ближайшие годы для жителей Академического появится первая в районе восьмиэтажная парковка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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