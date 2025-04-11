В Екатеринбурге появится еще одна крупная поликлиника: рассказываем, где

В Екатеринбурге может появиться филиал Первой детской поликлиники, которая находится в Академическом районе. Новое здание будет обслуживать жителей Мичуринского и Широкой Речки, сообщили в пресс-службе девелопера «РСГ-Академическое» (входит в группу компаний «КОРТРОС»), который примет участие в строительстве.
Сейчас к поликлинике в Академическом, которая работает больше 10 лет, прикреплены более 33 тысяч детей. «Мы гордимся, что десять лет назад внесли вклад в создание поликлиники и поддерживаем её развитие. Наша задача — не просто строить квадратные метры, а формировать среду, где здоровье и благополучие жителей становятся приоритетом», — отметил гендиректор «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов. Он отметил, что появление детского медучреждения в этом районе — показатель формирования комфортной среды для жителей и заботы о здоровье детей.
В 2024-м в Академическом открылась новая поликлиника для взрослых, а в ближайшие годы компания планирует реализовать проект инновационного медкластера, в который войдут НИИ ОММ и филиал медуниверситета. В компании подчеркнули, что это позволит обеспечить жителей не только качественной медициной, но и привлечь в район высококлассных специалистов. Девелопер также занимается стройкой различных соцобъектов и развитием инфраструктуры. Например, в ближайшие годы для жителей Академического появится первая в районе восьмиэтажная парковка.
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