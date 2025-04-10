Организаторы Первой лиги КВН раскрыли, что ждет зрителей в новом сезоне в Перми

В новом сезоне телевизионной Первой лиги КВН, который стартует в Перми 14 апреля, организаторы планируют добавить несколько нововведений. В шоу сменится ведущий, а также может появиться новое испытание для команд. Об этом руководители шоу рассказали на брифинге для журналистов.
«Мы пытаемся попробовать новый импровизационный конкурс. Он будет называться „Пресс-конференция“. Но есть небольшие технические сложности в организации. Если подрядчики успеют их решить, мы включим конкурс в программу», — рассказал продюсер телевизионной Первой лиги Международного союза КВН Артур Туманян.
Креативный продюсер Первой лиги Татьяна Тымчик добавила, что в этом году ведущим станет Михаил Башкатов, известный по роли в шоу «Даешь молодежь!». Также команды кроме выступлений на сцене будут снимать короткие вертикальные видеоролики для социальных сетей. «Мы решили пробовать делать в Перми молодежный цифровой контент для выращивания новых звезд, которых вы увидите в интернете», — отметила Тымчик.
Кроме этого, в год 100-летия Коми-Пермяцкого округа организаторы Первой лиги КВН решили дать мармеладному мишке, который является символом проекта, имя Ош. В переводе с коми-пермяцкого это означает «медведь». «Он станет нашим цифровым инфлюенсером, который будет транслировать нововведения и доносить людям по всей стране информацию о проекте», — добавила Тымчик.
Ранее URA.RU рассказало, что в Перми в 2025 году кроме Первой лиги пройдет летний кубок Высшей лиги КВН. За победу буду бороться чемпионы разных лет.
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