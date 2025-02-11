Махонин вернул в Пермь Летний кубок КВН

В Перми вновь пройдет Летний кубок КВН. Соответствующее соглашение подписали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и генеральным директор телевизионного творческого объединения «АМиК» Александр Масляков. Об этом сообщает пресс-служба главы региона в соцсети «Вконтакте».
«Наша Молодежная столица России примет один из самых значимых спецпроектов Клуба Веселых и Находчивых. За кубок поборются выдающиеся команды, ставшие чемпионами Высшей лиги в разные годы», — говорится в сообщении.
В этом году «Кубок чемпионов» пройдет в Перми второй раз. Мероприятие состоится 16 августа в УДС «Молот». Впервые «Кубок чемпионов» принимали в год 300-летия краевой столицы, тогда победителем стала «Сборная Пермского края», обойдя две другие команды чемпионов Высшей лиги КВН: «Доктор Хаусс» и «Имени меня». Кубок КВН станет частью линейки событий Молодежной столицы России — 2025.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что шутки про зоопарк, соленые уши пермячек и велосипед «Кама» вызвали бурную реакцию на заключительной игре 1/8 финала Первой лиги КВН, съемки которой велись в Перми. Вместе со зрительным залом юмористам аплодировал и присутствующий на игре губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
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