Китай увеличит пошлины на товары из США с 84% до 125%

Китай значительно повысит дополнительные пошлины на товары из США, увеличив их с 84% до 125%. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
«Китай с 12 апреля увеличит дополнительные пошлины на товары из США с 84% до 125%», — говорится в сообщении телекомпании. Там добавили, что это решение было принято в ответ на аналогичное повышение пошлин, введенное Вашингтоном в отношении китайских товаров.
В Пекине отметили, что страна не стремится к торговым конфликтам и тарифным войнам. Однако, если они возникнут, Китай не будет их бояться.
США начали вводить тарифы на китайские товары в феврале. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что они будут действовать, пока Китай не заключит сделку. В ответ Китай увеличил свои тарифы до 84% и подал жалобу во Всемирную торговую организацию, призвав США отменить односторонние пошлины. Трамп охарактеризовал ответ Китая как неуважение к мировым рынкам и повысил тарифы до 125%, уточнив позже, что фактически они вырастут до 145% с учетом ранее введенных пошлин.
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