Клиенты Ситибанка неожиданно стали получать выплаты по замороженным активам

Клиенты Ситибанка начали получать выплаты по ранее замороженным активам. Об этом рассказали в инвестиционной компании WealthIQ.
«С вечера 9 апреля клиенты Ситибанка начали получать выплаты по купонам и погашениям, которые долгое время считались замороженными», — говорится в сообщении telegram-канала компании. Там добавили, что это касается только денег на брокерских счетах, а не ценных бумаг.
Выплаты поступают, причем некоторые клиенты уже получили всю сумму, а другие — лишь частично. Переводы производятся только для тех, кто ранее предоставил свои персональные данные по дополнительному запросу, заключили в компании.
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