Клиенты Ситибанка неожиданно стали получать выплаты по замороженным активам

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Клиенты Citi Россия получили выплаты по купонам и погашениям
Клиенты Citi Россия получили выплаты по купонам и погашениям Фото:
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Клиенты Ситибанка начали получать выплаты по ранее замороженным активам. Об этом рассказали в инвестиционной компании WealthIQ.

«С вечера 9 апреля клиенты Ситибанка начали получать выплаты по купонам и погашениям, которые долгое время считались замороженными», — говорится в сообщении telegram-канала компании. Там добавили, что это касается только денег на брокерских счетах, а не ценных бумаг.

Выплаты поступают, причем некоторые клиенты уже получили всю сумму, а другие — лишь частично. Переводы производятся только для тех, кто ранее предоставил свои персональные данные по дополнительному запросу, заключили в компании.

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Клиенты Ситибанка начали получать выплаты по ранее замороженным активам. Об этом рассказали в инвестиционной компании WealthIQ. «С вечера 9 апреля клиенты Ситибанка начали получать выплаты по купонам и погашениям, которые долгое время считались замороженными», — говорится в сообщении telegram-канала компании. Там добавили, что это касается только денег на брокерских счетах, а не ценных бумаг. Выплаты поступают, причем некоторые клиенты уже получили всю сумму, а другие — лишь частично. Переводы производятся только для тех, кто ранее предоставил свои персональные данные по дополнительному запросу, заключили в компании.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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