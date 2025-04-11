Тиктокер Иван Золо стал угрозой нацбезопасности Украины

Тиктокер Иван Золо (Иван Золочевский) был добавлен в украинскую базу данных «Миротворец» (считается списком врагов государства). Его обвиняют в поддержке России и распространении российской пропаганды.
ФИО тиктокра появилось на сайте «Миротворца». «Распространение российской пропаганды. Покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины» — говорится в профиле Золо. Там также отметили, что он провел концерт в Симферополе, где поддержал РФ.
Его отца, также упомянули в карточке профиля. Подписали Сергея Золочевского как украинофоба. Золо пока не прокомментировал свое включение в список «Миротворец».
Ранее в базу внесли ушедшего на СВО двойника Ди Каприо из Подольска Романа Бурцева. Он назвал это наградой.
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