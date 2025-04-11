Тиктокер Иван Золо стал угрозой нацбезопасности Украины

Тиктокера Золо внесли в украинский список «Миротворца»
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Тиктокера Ивана Золо внесли в «Миротворец»
Тиктокера Ивана Золо внесли в «Миротворец» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Тиктокер Иван Золо (Иван Золочевский) был добавлен в украинскую базу данных «Миротворец» (считается списком врагов государства). Его обвиняют в поддержке России и распространении российской пропаганды.

ФИО тиктокра появилось на сайте «Миротворца». «Распространение российской пропаганды. Покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины» — говорится в профиле Золо. Там также отметили, что он провел концерт в Симферополе, где поддержал РФ.

Его отца, также упомянули в карточке профиля. Подписали Сергея Золочевского как украинофоба. Золо пока не прокомментировал свое включение в список «Миротворец».

Ранее в базу внесли ушедшего на СВО двойника Ди Каприо из Подольска Романа Бурцева. Он назвал это наградой.

Иван Золо попал на сайт «Миротворца»
Иван Золо попал на сайт «Миротворца»
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Тиктокер Иван Золо (Иван Золочевский) был добавлен в украинскую базу данных «Миротворец» (считается списком врагов государства). Его обвиняют в поддержке России и распространении российской пропаганды. ФИО тиктокра появилось на сайте «Миротворца». «Распространение российской пропаганды. Покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины» — говорится в профиле Золо. Там также отметили, что он провел концерт в Симферополе, где поддержал РФ. Его отца, также упомянули в карточке профиля. Подписали Сергея Золочевского как украинофоба. Золо пока не прокомментировал свое включение в список «Миротворец». Ранее в базу внесли ушедшего на СВО двойника Ди Каприо из Подольска Романа Бурцева. Он назвал это наградой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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