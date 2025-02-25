Ушедшего на СВО двойника Ди Каприо внесли в украинский «Миротворец»

Прозванный в СМИ русским двойником оскароносного актера Леонардо Ди Каприо участник СВО из Подольска Роман Бурцев оказался в базе данных украинского сайта «Миротворец». Россиянин воспринял новость об этом как награду.
«Единственное, что хочу сказать, что это как награда», — сказал Бурцев. Его слова передает «Газета.Ru».
Как сообщало ранее URA.RU, русский двойник Ди Каприо ушел на СВО. Житель Подольска подписал контракт 19 сентября. По его словам, это было сложным решением, на обдумывание которого ушло несколько месяцев.
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