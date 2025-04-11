Курган богат талантами: студент увеличил срок работы электропогрузчиков

Курганский студент повысит эффективность электропогрузчиков на 25 процентов
© Служба новостей «URA.RU»
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Студент повысил КПД и увеличил срок работы электропогрузчика
Студент повысил КПД и увеличил срок работы электропогрузчика Фото:

Студент Курганского госуниверситета Алексей Спирин разработал новый метод повышения эффективности электропогрузчиков на 20-25%. Он повысил КПД и увеличил срок работы машины. Об этом сообщает telegram-канал «КГУ комьюнити».

«Для этого мы решили гидроцилиндры подъема стрелы и ковша заменить на электроцилиндры. Благодаря этому избавились от двойного преобразования энергии. КПД стал выше примерно на 20-25%», — рассказывает Спирин tg-каналу. Такие изменения не только повысили эффективность машины, но и увеличили время ее работы до следующей зарядки аккумуляторов. Спирин уверен, что переход к более совершенным технологиям даст преимущество в конкуренции.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский студент анализирует риски и меры безопасности цифрового рубля. Он считает, что цифровой рубль имеет потенциал радикально изменить финансовый рынок, сделав переводы более удобными, дешевыми и прозрачными.

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Студент Курганского госуниверситета Алексей Спирин разработал новый метод повышения эффективности электропогрузчиков на 20-25%. Он повысил КПД и увеличил срок работы машины. Об этом сообщает telegram-канал «КГУ комьюнити». «Для этого мы решили гидроцилиндры подъема стрелы и ковша заменить на электроцилиндры. Благодаря этому избавились от двойного преобразования энергии. КПД стал выше примерно на 20-25%», — рассказывает Спирин tg-каналу. Такие изменения не только повысили эффективность машины, но и увеличили время ее работы до следующей зарядки аккумуляторов. Спирин уверен, что переход к более совершенным технологиям даст преимущество в конкуренции. Ранее URA.RU сообщало, что курганский студент анализирует риски и меры безопасности цифрового рубля. Он считает, что цифровой рубль имеет потенциал радикально изменить финансовый рынок, сделав переводы более удобными, дешевыми и прозрачными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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