Курган богат талантами: студент увеличил срок работы электропогрузчиков

Студент Курганского госуниверситета Алексей Спирин разработал новый метод повышения эффективности электропогрузчиков на 20-25%. Он повысил КПД и увеличил срок работы машины. Об этом сообщает telegram-канал «КГУ комьюнити».
«Для этого мы решили гидроцилиндры подъема стрелы и ковша заменить на электроцилиндры. Благодаря этому избавились от двойного преобразования энергии. КПД стал выше примерно на 20-25%», — рассказывает Спирин tg-каналу. Такие изменения не только повысили эффективность машины, но и увеличили время ее работы до следующей зарядки аккумуляторов. Спирин уверен, что переход к более совершенным технологиям даст преимущество в конкуренции.
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