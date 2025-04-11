Экс-депутат гордумы Челябинска от КПРФ Эльдар Гильмутдинов подал заявление на праймериз «Единой России» по выборам в заксобрание области. Эту информацию подтвердил URA.RU сам политик.
«Процедура для меня было новой, но требования оказались несложными и легко исполнимыми. Все документы были в наличии. Так что сегодня формально я начал кампанию в округе №12», — рассказал Гильмутдинов.
«В 2024 году Гильмутдинов был кандидатом на губернаторских выборах, что обеспечило ему резкий скачок узнаваемости. Однако дальнейшее развитие карьеры перспективного политика застопорилось — в рамках КПРФ оно было уже невозможно.
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