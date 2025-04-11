Соперник Текслера на выборах губернатора выдвинулся в челябинское заксобрание. Фото

Экс-депутат гордумы Челябинска Гильмутдинов стал участником праймериз ЕР
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Эльдар Гильмутдинов (справа) начал предвыборную кампанию в ЗСО
Эльдар Гильмутдинов (справа) начал предвыборную кампанию в ЗСО Фото:
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Выборы в заксобрание Челябинской области 2025 года

Экс-депутат гордумы Челябинска от КПРФ Эльдар Гильмутдинов подал заявление на праймериз «Единой России» по выборам в заксобрание области. Эту информацию подтвердил URA.RU сам политик.

«Процедура для меня было новой, но требования оказались несложными и легко исполнимыми. Все документы были в наличии. Так что сегодня формально я начал кампанию в округе №12», — рассказал Гильмутдинов.

«В 2024 году Гильмутдинов был кандидатом на губернаторских выборах, что обеспечило ему резкий скачок узнаваемости. Однако дальнейшее развитие карьеры перспективного политика застопорилось — в рамках КПРФ оно было уже невозможно.

Эльдар Гильмутдинов выдвинулся в ЗСО при поддержку ЕР
Эльдар Гильмутдинов выдвинулся в ЗСО при поддержку ЕР
Фото:

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Экс-депутат гордумы Челябинска от КПРФ Эльдар Гильмутдинов подал заявление на праймериз «Единой России» по выборам в заксобрание области. Эту информацию подтвердил URA.RU сам политик. «Процедура для меня было новой, но требования оказались несложными и легко исполнимыми. Все документы были в наличии. Так что сегодня формально я начал кампанию в округе №12», — рассказал Гильмутдинов. «В 2024 году Гильмутдинов был кандидатом на губернаторских выборах, что обеспечило ему резкий скачок узнаваемости. Однако дальнейшее развитие карьеры перспективного политика застопорилось — в рамках КПРФ оно было уже невозможно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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