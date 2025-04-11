Экс-кандидат в мэры Герасименко прощается с Курганом, но так просто уезжать не собирается

Экс-кандидат в мэры Кургана Герасименко потребовал объяснений от комиссии
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Владимир Герасименко написал письмо комиссии по конкурсу в Кургане
Владимир Герасименко написал письмо комиссии по конкурсу в Кургане Фото:
новость из сюжета
Конкурс на пост мэра Кургана

Бывший претендент на место главы Кургана и политик из Свердловской области Владимир Герасименко покидает город после выбывания с конкурса. Однако уезжать так просто политик не намерен. Напоследок Герасименко отправил конкурсной комиссии запрос, чтобы те предоставили информацию о том, как они оценивали кандидатов. 

«Прошу предоставить результаты первого и второго этапов конкурса с количеством баллов, занесенных в оценочные листы по каждому кандидату. Кроме этого, прошу представить программы „Первоочередных мероприятий по социально-экономическому развитию города Кургана“ каждого из кандидатов», — эксклюзивно для URA.RU рассказал Герасименко. 

К такому решению свердловский политик пришел после получения результатов собеседования. Всего Герасименко набрал 34 балла. Выше него показатель только другого выбывшего претендента Якова Сидорова — 35. Политик отметил, что с результатами не согласен и до сих пор настаивает на том, что его побоялись допустить до финала. 

При этом, источники URA.RU отмечают, что ответ Герасименко вряд ли получит. После изменений в работе комиссии, их освободили от обоснования своих оценок. Раньше члены комиссии должны были объяснять мотивацию своего решения. 

Корреспондент URA.RU направила запрос в аппарат Курганской городской думы с вопросом, получала ли конкурсная комиссия обращения Владимира Герасименко. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария. 

Конкурс по выборам главы Кургана стал третьим по счету. В финал прошли врип мэра Антон Науменко и адвокат Курганской областной коллегии адвокатов Алексей Кондратьев. За пост мэра после первого этапа боролись: оппозиционер Яков Сидоров, пенсионер Олег Смирнов, депутат Антон Рудаков, активист Виктор Князев, юрист Павел Котюсов и свердловский политик Владимир Герасименко. Еще один кандидат, Егор Ситников свою кандидатуру отозвал до собеседования. Финальный этап выборов должен пройти 16 апреля.

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Бывший претендент на место главы Кургана и политик из Свердловской области Владимир Герасименко покидает город после выбывания с конкурса. Однако уезжать так просто политик не намерен. Напоследок Герасименко отправил конкурсной комиссии запрос, чтобы те предоставили информацию о том, как они оценивали кандидатов.  «Прошу предоставить результаты первого и второго этапов конкурса с количеством баллов, занесенных в оценочные листы по каждому кандидату. Кроме этого, прошу представить программы „Первоочередных мероприятий по социально-экономическому развитию города Кургана“ каждого из кандидатов», — эксклюзивно для URA.RU рассказал Герасименко.  К такому решению свердловский политик пришел после получения результатов собеседования. Всего Герасименко набрал 34 балла. Выше него показатель только другого выбывшего претендента Якова Сидорова — 35. Политик отметил, что с результатами не согласен и до сих пор настаивает на том, что его побоялись допустить до финала.  При этом, источники URA.RU отмечают, что ответ Герасименко вряд ли получит. После изменений в работе комиссии, их освободили от обоснования своих оценок. Раньше члены комиссии должны были объяснять мотивацию своего решения.  Корреспондент URA.RU направила запрос в аппарат Курганской городской думы с вопросом, получала ли конкурсная комиссия обращения Владимира Герасименко. На момент публикации ответ получить не удалось. Информация будет дополнена после получения комментария.  Конкурс по выборам главы Кургана стал третьим по счету. В финал прошли врип мэра Антон Науменко и адвокат Курганской областной коллегии адвокатов Алексей Кондратьев. За пост мэра после первого этапа боролись: оппозиционер Яков Сидоров, пенсионер Олег Смирнов, депутат Антон Рудаков, активист Виктор Князев, юрист Павел Котюсов и свердловский политик Владимир Герасименко. Еще один кандидат, Егор Ситников свою кандидатуру отозвал до собеседования. Финальный этап выборов должен пройти 16 апреля.
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