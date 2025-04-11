Заграница десятками тонн скупает курганские консервы

В Курганской области экспорт консервов увеличился в 2,4 раза
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганская область отправила на экспорт более 77 тонн мясных консервов
Курганская область отправила на экспорт более 77 тонн мясных консервов Фото:

Экспорт мясных консервов из Курганской области в первом квартале 2025 года значительно увеличился, достигнув отметки в 77,5 тонны, что в 2,4 раза превышает показатели прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Уральского МУ Россельхознадзора (Свердловская область).

«Консервы предназначены на экспорт из Курганской области в Таджикистан, Узбекистан и Азербайджан», — пишет ведомство. Продукция прошла все необходимые лабораторные испытания и подтвердила свое соответствие требованиям стран-импортеров.

Кроме того, перед отправкой продукции на экспорт была проведена тщательная проверка соответствия мясных консервов ветеринарным и сопроводительным документам. В результате досмотра нарушений не было выявлено.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский мясокомбинат сделал консервы специально для бойцов СВО. Депутат госдумы и основатель мясокомбината «Велес» Александр Ильтяков отметил, что сейчас особенно необходимо помогать нашим военнослужащим. По его словам, только объединившись можно преодолеть все трудности и победить.

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Экспорт мясных консервов из Курганской области в первом квартале 2025 года значительно увеличился, достигнув отметки в 77,5 тонны, что в 2,4 раза превышает показатели прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Уральского МУ Россельхознадзора (Свердловская область). «Консервы предназначены на экспорт из Курганской области в Таджикистан, Узбекистан и Азербайджан», — пишет ведомство. Продукция прошла все необходимые лабораторные испытания и подтвердила свое соответствие требованиям стран-импортеров. Кроме того, перед отправкой продукции на экспорт была проведена тщательная проверка соответствия мясных консервов ветеринарным и сопроводительным документам. В результате досмотра нарушений не было выявлено. Ранее URA.RU сообщало, что курганский мясокомбинат сделал консервы специально для бойцов СВО. Депутат госдумы и основатель мясокомбината «Велес» Александр Ильтяков отметил, что сейчас особенно необходимо помогать нашим военнослужащим. По его словам, только объединившись можно преодолеть все трудности и победить.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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