Заграница десятками тонн скупает курганские консервы

Экспорт мясных консервов из Курганской области в первом квартале 2025 года значительно увеличился, достигнув отметки в 77,5 тонны, что в 2,4 раза превышает показатели прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Уральского МУ Россельхознадзора (Свердловская область).
«Консервы предназначены на экспорт из Курганской области в Таджикистан, Узбекистан и Азербайджан», — пишет ведомство. Продукция прошла все необходимые лабораторные испытания и подтвердила свое соответствие требованиям стран-импортеров.
Кроме того, перед отправкой продукции на экспорт была проведена тщательная проверка соответствия мясных консервов ветеринарным и сопроводительным документам. В результате досмотра нарушений не было выявлено.
Ранее URA.RU сообщало, что курганский мясокомбинат сделал консервы специально для бойцов СВО. Депутат госдумы и основатель мясокомбината «Велес» Александр Ильтяков отметил, что сейчас особенно необходимо помогать нашим военнослужащим. По его словам, только объединившись можно преодолеть все трудности и победить.
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