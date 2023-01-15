15 января 2023

Курганский мясокомбинат сделал консервы специально для бойцов СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Производство рыбных консерв. Салехард, продукты, консервы рыбные, питание, консервная банка
Бойцам на фронт отправят около 8 тысяч банок рыбных консерв из Кургана (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Курганский мясокомбинат «Велес» изготовил тысячи банок консерв из карасей, чтобы отправить военным в зону спецоперации на Украине. Об этом в своем telegram-канале сообщил депутат Госдумы Александр Ильтяков.

«В ближайшее время отправим около восьми тысяч рыбных консерв нашим бойцам в зону спецоперации. Предприниматель Александр Кудяшев предоставил рыбу на переработку, а предприятие „Велес“ изготовили консервы — „Обжаренный карась в томатном соусе“», — написал Ильтяков. На фото продукции указано, что она не для продажи.

Депутат ГД и основатель мясокомбината «Велес» отметил, что сейчас особенно необходимо помогать нашим военнослужащим. По его словам, только объединившись можно преодолеть все трудности и победить.

Ранее URA.RU писало, что курганский бизнесмен отправил тонну рыбы военным на фронт. Такой подарок перед Новым Годом для бойцов из зоны СВО сделал предприниматель Александр Кудяшев. Также до этого мясокомбинат «Велес» отправлял мясные консервы на передовую.

Специальная военная операция была объявлена президентом России Владимиром Путиным 24 февраля. По словам главы государства, ее главная задача — освобождение Донбасса от геноцида киевского режима, денацификация и демилитаризация Украины.

Мясокомбинат «Велес» изготовил для бойцов из зоны СВО консервы из карася
Фото:
На фронт отправят около 8 тысяч банок рыбной консервы
Фото:
Рыбу безвозмездно предоставил курганский бизнесмен Александр Кудяшев
Фото:
Данные консервы были сделаны специально для военных на фронте
Фото:

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Курганский мясокомбинат «Велес» изготовил тысячи банок консерв из карасей, чтобы отправить военным в зону спецоперации на Украине. Об этом в своем telegram-канале сообщил депутат Госдумы Александр Ильтяков. «В ближайшее время отправим около восьми тысяч рыбных консерв нашим бойцам в зону спецоперации. Предприниматель Александр Кудяшев предоставил рыбу на переработку, а предприятие „Велес“ изготовили консервы — „Обжаренный карась в томатном соусе“», — написал Ильтяков. На фото продукции указано, что она не для продажи. Депутат ГД и основатель мясокомбината «Велес» отметил, что сейчас особенно необходимо помогать нашим военнослужащим. По его словам, только объединившись можно преодолеть все трудности и победить. Ранее URA.RU писало, что курганский бизнесмен отправил тонну рыбы военным на фронт. Такой подарок перед Новым Годом для бойцов из зоны СВО сделал предприниматель Александр Кудяшев. Также до этого мясокомбинат «Велес» отправлял мясные консервы на передовую. Специальная военная операция была объявлена президентом России Владимиром Путиным 24 февраля. По словам главы государства, ее главная задача — освобождение Донбасса от геноцида киевского режима, денацификация и демилитаризация Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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