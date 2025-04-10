10 апреля 2025

Роспотребнадзор начал проверку пермского ресторана, в котором мог отравиться известный блогер

Роспотребнадзор начал проверку ресторана в Перми, в котором мог отравиться актер
© Служба новостей «URA.RU»
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При этом ведомство не регистрировало случаев ботулизма в Пермском крае и в Москве
При этом ведомство не регистрировало случаев ботулизма в Пермском крае и в Москве Фото:

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю по требованию прокуратуры начало проверку пермского ресторана, в котором мог отравиться известный блогер и телеведущий Андрей Гликоген. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве. 

«При этом ведомство не регистрировало случаев ботулизма в Пермском крае. Их также не регистрировали в Москве», — добавили там. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что артист выступал 5 апреля на детском концерте в ДК Гагарина в Перми. После него он зашел поесть в одно из заведений сети Шашлыкоff. Команда артиста уточняла, что предварительно он съел рыбу. В Москве ему стало плохо, диагностировали ботулизм. Сначала он находился в состоянии средней тяжести. В самом заведении сообщили, что начали проверку. Однако комментировать единичный это был случай или нет, там пока не готовы.

Позднее, по данным telegram-канала «НеМалахов», молодому человеку стало хуже и его перевели в реанимацию. Его состояние оценивается как тяжелое. 

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Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю по требованию прокуратуры начало проверку пермского ресторана, в котором мог отравиться известный блогер и телеведущий Андрей Гликоген. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве.  «При этом ведомство не регистрировало случаев ботулизма в Пермском крае. Их также не регистрировали в Москве», — добавили там.  Ранее URA.RU сообщало о том, что артист выступал 5 апреля на детском концерте в ДК Гагарина в Перми. После него он зашел поесть в одно из заведений сети Шашлыкоff. Команда артиста уточняла, что предварительно он съел рыбу. В Москве ему стало плохо, диагностировали ботулизм. Сначала он находился в состоянии средней тяжести. В самом заведении сообщили, что начали проверку. Однако комментировать единичный это был случай или нет, там пока не готовы. Позднее, по данным telegram-канала «НеМалахов», молодому человеку стало хуже и его перевели в реанимацию. Его состояние оценивается как тяжелое. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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