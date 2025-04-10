Роспотребнадзор начал проверку пермского ресторана, в котором мог отравиться известный блогер

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю по требованию прокуратуры начало проверку пермского ресторана, в котором мог отравиться известный блогер и телеведущий Андрей Гликоген. Об этом URA.RU сообщили в ведомстве.
«При этом ведомство не регистрировало случаев ботулизма в Пермском крае. Их также не регистрировали в Москве», — добавили там.
Ранее URA.RU сообщало о том, что артист выступал 5 апреля на детском концерте в ДК Гагарина в Перми. После него он зашел поесть в одно из заведений сети Шашлыкоff. Команда артиста уточняла, что предварительно он съел рыбу. В Москве ему стало плохо, диагностировали ботулизм. Сначала он находился в состоянии средней тяжести. В самом заведении сообщили, что начали проверку. Однако комментировать единичный это был случай или нет, там пока не готовы.
Позднее, по данным telegram-канала «НеМалахов», молодому человеку стало хуже и его перевели в реанимацию. Его состояние оценивается как тяжелое.
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