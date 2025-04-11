Появилось видео падения крана, которым убило рабочего на Уралмаше

Автокран упал в котлован (архивное фото)
Появились кадры со стройки жилого комплекса «Парк победы» в Екатеринбурге, где упавший автокран насмерть придавил 66-летнего рабочего. Видео публикует неофициальный telegram-канал мэрии.
На данный момент известно, что тело до сих пор не увезли. Правоохранители проводят расследование, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Инцидент случился утром 11 апреля. Автокран разгружал конструкцию башенного, но стрела опрокинулась в котлован, где находился рабочий. В этот момент мужчина проводил монтаж фундамента.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
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