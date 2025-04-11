Появилось видео падения крана, которым убило рабочего на Уралмаше

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Автокран упал в котлован (архивное фото)
Автокран упал в котлован (архивное фото) Фото:

Появились кадры со стройки жилого комплекса «Парк победы» в Екатеринбурге, где упавший автокран насмерть придавил 66-летнего рабочего. Видео публикует неофициальный telegram-канал мэрии.

На данный момент известно, что тело до сих пор не увезли. Правоохранители проводят расследование, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Инцидент случился утром 11 апреля. Автокран разгружал конструкцию башенного, но стрела опрокинулась в котлован, где находился рабочий. В этот момент мужчина проводил монтаж фундамента.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Фото:

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Появились кадры со стройки жилого комплекса «Парк победы» в Екатеринбурге, где упавший автокран насмерть придавил 66-летнего рабочего. Видео публикует неофициальный telegram-канал мэрии. На данный момент известно, что тело до сих пор не увезли. Правоохранители проводят расследование, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Инцидент случился утром 11 апреля. Автокран разгружал конструкцию башенного, но стрела опрокинулась в котлован, где находился рабочий. В этот момент мужчина проводил монтаж фундамента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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