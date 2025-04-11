Минобороны отчиталось об ударах по военным объектам Украины

Российские войска нанесли восемь групповых ударов по военным объектам Украины
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Удары наносились по объектам ВПК Украины
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новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Восемь групповых ударов по объектам ВПК Украины нанесли российские войска за неделю с 5 по 11 апреля. Об этом сообщает Минобороны России.

При ударах применялось высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования и БПЛА. «В результате поражены инфраструктура военных аэродромов, предприятия военно-промышленного комплекса Украины, цеха сборки БПЛА», — говорится в сводке Минобороны, опубликованной в официальном telegram-канале ведомства.

Также под огонь ВС РФ попали места хранения ударных беспилотников и склады боеприпасов. Уничтожены пункты временной дислокации ВСУ и наемников.

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Восемь групповых ударов по объектам ВПК Украины нанесли российские войска за неделю с 5 по 11 апреля. Об этом сообщает Минобороны России. При ударах применялось высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования и БПЛА. «В результате поражены инфраструктура военных аэродромов, предприятия военно-промышленного комплекса Украины, цеха сборки БПЛА», — говорится в сводке Минобороны, опубликованной в официальном telegram-канале ведомства. Также под огонь ВС РФ попали места хранения ударных беспилотников и склады боеприпасов. Уничтожены пункты временной дислокации ВСУ и наемников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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