Минобороны отчиталось об ударах по военным объектам Украины

Восемь групповых ударов по объектам ВПК Украины нанесли российские войска за неделю с 5 по 11 апреля. Об этом сообщает Минобороны России.
При ударах применялось высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования и БПЛА. «В результате поражены инфраструктура военных аэродромов, предприятия военно-промышленного комплекса Украины, цеха сборки БПЛА», — говорится в сводке Минобороны, опубликованной в официальном telegram-канале ведомства.
Также под огонь ВС РФ попали места хранения ударных беспилотников и склады боеприпасов. Уничтожены пункты временной дислокации ВСУ и наемников.
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