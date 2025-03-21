«На завтрак успел поесть кашу»: как проходит заключение в тюменском СИЗО экс-замгубернатора ХМАО Шипилова

ОНК проконтролировал содержание экс-замглавы ХМАО Шипилова в СИЗО
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Шипилов не стал жаловаться общественникам на условия в СИЗО
Алексей Шипилов не стал жаловаться общественникам на условия в СИЗО Фото:
новость из сюжета
Силовики задержали бывшего замгубернатора ХМАО Алексея Шипилова

Общественная наблюдательная комиссия провела внеочередную проверку в СИЗО Тюмени после жалоб на качество пищи. В ходе контрольного мероприятия 21 марта член ОНК Тюменской области Виктор Нестерук встретился с заключенными, в том числе с бывшим первым заместителем губернатора ХМАО Алексеем Шипиловым, которого подозревают в получении взятки. Об условиях в учреждении он рассказал журналисту URA.RU.

«Шипилова привезли в Тюмень сегодня утром. Он рассказал мне, что на завтрак успел поесть каши. По условиям содержания и питанию претензий не имеет, все устраивает, жаловаться ни на что ОНК не стал. С жалобами других заключенных, которые на условиях анонимности сообщали о скудном рационе в СМИ, не согласен — говорит, что все в целом нормально», — поделился Нестерук.

Общественники проверили, как готовят в СИЗО. В том числе сняли пробу с блюд, которые были поданы заключенным. «На обед там сегодня борщ, гречка с говядиной, салат из капусты и кисель. Все свежее и вкусное — настолько, насколько это может быть в СИЗО», — отметил Нестерук.

Бывшего первого политического зама губернатора ХМАО задержали сотрудники ФСБ 14 февраля по подозрению в получении взятки. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Из ИВС Ханты-Мансийска Шипилов был конвоирован в Тюмень. В Югру его перевозят для участия в следственных мероприятиях: очных ставках, допросах и так далее.

Ранее URA.RU писало, что попытка адвоката Шипилова Михаила Грабовского обжаловать меру пресечения в окружном суде ХМАО и заменить заключение в СИЗО домашним арестом провалилась. Заключенные югорчане передавали сообщали журналистам агентства о скудном рационе питания в учреждении.

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Общественная наблюдательная комиссия провела внеочередную проверку в СИЗО Тюмени после жалоб на качество пищи. В ходе контрольного мероприятия 21 марта член ОНК Тюменской области Виктор Нестерук встретился с заключенными, в том числе с бывшим первым заместителем губернатора ХМАО Алексеем Шипиловым, которого подозревают в получении взятки. Об условиях в учреждении он рассказал журналисту URA.RU. «Шипилова привезли в Тюмень сегодня утром. Он рассказал мне, что на завтрак успел поесть каши. По условиям содержания и питанию претензий не имеет, все устраивает, жаловаться ни на что ОНК не стал. С жалобами других заключенных, которые на условиях анонимности сообщали о скудном рационе в СМИ, не согласен — говорит, что все в целом нормально», — поделился Нестерук. Общественники проверили, как готовят в СИЗО. В том числе сняли пробу с блюд, которые были поданы заключенным. «На обед там сегодня борщ, гречка с говядиной, салат из капусты и кисель. Все свежее и вкусное — настолько, насколько это может быть в СИЗО», — отметил Нестерук. Бывшего первого политического зама губернатора ХМАО задержали сотрудники ФСБ 14 февраля по подозрению в получении взятки. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Из ИВС Ханты-Мансийска Шипилов был конвоирован в Тюмень. В Югру его перевозят для участия в следственных мероприятиях: очных ставках, допросах и так далее. Ранее URA.RU писало, что попытка адвоката Шипилова Михаила Грабовского обжаловать меру пресечения в окружном суде ХМАО и заменить заключение в СИЗО домашним арестом провалилась. Заключенные югорчане передавали сообщали журналистам агентства о скудном рационе питания в учреждении.
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