Военный суд в Москве не выпустил из СИЗО генерал-майора Попова

Экс-командующий 58-й армией ВС РФ Иван Попов, проходящий по делу о мошенничестве в крупном размере, останется в СИЗО. Решение вынес 2-й Западный окружной военный суд, отклонив апелляционную жалобу об изменении меры пресечения на домашний арест.
«Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — огласил решение судья. Его слова приводит ТАСС.
Генерал был задержан 17 мая 2024 года по обвинению в присвоении 1,7 тысяч тонн металлопроката, приобретенных для гуманитарной помощи. В августе прошлого года он был переведен из СИЗО под домашний арест. Однако уже 28 февраля Тамбовский гарнизонный военный суд изменил ему меру пресечения и отправил его в следственный изолятор на два месяца. Военная прокуратура обосновала изменение мерой нарушений условий домашнего ареста, включая отказ от медосвидетельствования, использование смартфона и общение с фигурантами дела и свидетелями.
В апреле этого года его адвокат Сергей Буйновский сообщил, что Попов отправится на специальную военную операцию в качестве командира штурмового отряда. Ранее он писал письмо президенту РФ Владимиру Путину, где попросил разобраться в его сложной ситуации.
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