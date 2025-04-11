Писториуса удивили жалобы Украины на качество немецкой военной техники

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Писториус пообещал обсудить поставки военной техники с украинскими коллегами
Писториус пообещал обсудить поставки военной техники с украинскими коллегами Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Жалобы Украины на недостаток военной техники от ФРГ вызвали удивление у министра обороны Германии Бориса Писториуса. Он заявил, что регулярно проводит контакты с украинскими партнерами, поэтому ему странно слышать подобные вещи от Киева. 

«Я с удивлением воспринял эти сообщения, потому что мы регулярно общаемся с нашими украинскими партнерами», — заявил Писториус на встрече контактной группы по Украине в формате «Рамштайн», которая проходила в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Его слова приводит медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Он также подчеркнул, что ранее не сталкивался с жалобами на качество немецкой техники.

Помимо этого, министр объяснил, что отдельные случаи выхода техники из строя могут быть связаны с ее долгим использованием в условиях боевых действий. Писториус заявил, что обсудит возникшие вопросы с украинскими коллегами.

Ранее газета S?ddeutsche Zeitung со ссылкой на секретный доклад заместителя военного атташе в Киеве сообщила, что большинство военной техники, поставляемой Германией Украине, имеет серьезные недостатки в боевых условиях. Согласно отчету, основные проблемы заключаются в высокой стоимости боеприпасов и сложности ремонта техники на фронте. Однако есть исключения — самоходные зенитные установки Gepard, которые считаются наиболее эффективными, а также боевые машины пехоты Marder.

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Жалобы Украины на недостаток военной техники от ФРГ вызвали удивление у министра обороны Германии Бориса Писториуса. Он заявил, что регулярно проводит контакты с украинскими партнерами, поэтому ему странно слышать подобные вещи от Киева.  «Я с удивлением воспринял эти сообщения, потому что мы регулярно общаемся с нашими украинскими партнерами», — заявил Писториус на встрече контактной группы по Украине в формате «Рамштайн», которая проходила в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Его слова приводит медиагруппа RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Он также подчеркнул, что ранее не сталкивался с жалобами на качество немецкой техники. Помимо этого, министр объяснил, что отдельные случаи выхода техники из строя могут быть связаны с ее долгим использованием в условиях боевых действий. Писториус заявил, что обсудит возникшие вопросы с украинскими коллегами. Ранее газета S?ddeutsche Zeitung со ссылкой на секретный доклад заместителя военного атташе в Киеве сообщила, что большинство военной техники, поставляемой Германией Украине, имеет серьезные недостатки в боевых условиях. Согласно отчету, основные проблемы заключаются в высокой стоимости боеприпасов и сложности ремонта техники на фронте. Однако есть исключения — самоходные зенитные установки Gepard, которые считаются наиболее эффективными, а также боевые машины пехоты Marder.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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