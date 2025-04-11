Как выглядит аварийный дом в районе долгостроя, который хотят снести в Кургане. Фото, видео

В центре Кургана планируют снести аварийный дом
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В Кургане планируют расселить и снести двухэтажку в центре города
В Кургане планируют расселить и снести двухэтажку в центре города Фото:

Аварийный дом по улице Советская, 12а находится недалеко от заброшенного долгостроя в центре Кургана. Здание планируют снести после расселения жильцов. Такое решение было принято городской администрацией. О том, как выглядит ветхое жилье снаружи — в материале корреспондента URA.RU.

Внешний облик

Деревянный многоквартирный дом по улице Советская, 12а построен в 1954 году. Стоит на ленточном фундаменте и имеет всего два этажа. Здание располагается во дворе за зданием социального фонда, в нескольких метрах от набережной. Через дорогу за пятиэтажкой недостроенный жилой комплекс. Кирпичи в фундаменте уже разрушены. Большая часть окон в доме старые. Лишь местами стоят европакеты. Дом жилой. В нем восемь квартир, в которых до сих пор живут люди. О признаках жизни напоминают открытые для форточки и спутниковые тарелки.

Расселение и снос

Дом признан аварийным и подлежащим сносу в 2018 году. Недавно мэрия Кургана сообщила о том, что жильцов из небезопасного жилья планируют расселить. Решить этот вопрос чиновники должны до 31 декабря 2028 года. Отселением будет заниматься городской департамент жилищно-коммунального хозяйства.

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Аварийный дом по улице Советская, 12а находится недалеко от заброшенного долгостроя в центре Кургана. Здание планируют снести после расселения жильцов. Такое решение было принято городской администрацией. О том, как выглядит ветхое жилье снаружи — в материале корреспондента URA.RU. Внешний облик Деревянный многоквартирный дом по улице Советская, 12а построен в 1954 году. Стоит на ленточном фундаменте и имеет всего два этажа. Здание располагается во дворе за зданием социального фонда, в нескольких метрах от набережной. Через дорогу за пятиэтажкой недостроенный жилой комплекс. Кирпичи в фундаменте уже разрушены. Большая часть окон в доме старые. Лишь местами стоят европакеты. Дом жилой. В нем восемь квартир, в которых до сих пор живут люди. О признаках жизни напоминают открытые для форточки и спутниковые тарелки. Расселение и снос Дом признан аварийным и подлежащим сносу в 2018 году. Недавно мэрия Кургана сообщила о том, что жильцов из небезопасного жилья планируют расселить. Решить этот вопрос чиновники должны до 31 декабря 2028 года. Отселением будет заниматься городской департамент жилищно-коммунального хозяйства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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