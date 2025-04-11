Экс-директор Музея истории Екатеринбурга возглавил музей в Англии

Бывший директор Музея истории Екатеринбурга (МИЕ) Сергей Каменский нашел новое место работы — теперь он возглавляет музей в Конглтоне (Великобритания). Об этом деятель культуры рассказал в соцсетях.
«Пережив депрессии и грусти эмиграции, я, кажется, снова обрел себя. Спасибо судьбе за удивительные приключения. Благодаря невероятной истории, по которой вполне можно снять серию английского сериала, я стал главой музея города Конглтон в графстве Чешир. Опять музей истории города. Но это, конечно, совсем другой мир — другие истории, другая система управления, другие мечты», — рассказал Каменский.
По его словам, дел сейчас много — нужно заниматься проектами, заявками на гранты, разработкой стратегии. «Идей как всегда миллион, но в этот раз есть большой опыт и понимание, какие ошибки не стоит допускать. Одна из них — работать до выгорания», — поделился экс-директор МИЕ.
В музее в Конглтоне хранится 45 тысяч предметов, среди них погребальная урна 1500 годом до н. э., бревенчатая лодка (930 год н. э.), клад с монетами XVII века. Музей посвящен истории города.
В Екатеринбурге Каменский руководил центром культуры «Орджоникидзевский», а с 2016 года возглавлял МИЕ. Должность он покинул по собственному желанию в октябре 2022 года, после этого уехал из России. Его место в музее истории занял Игорь Пушкарев.
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