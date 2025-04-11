На переговоры к Паслеру летит лидер федеральной партии

Лидер «Новых людей», депутат Госдумы Алексей Нечаев летит в Екатеринбург, чтобы обсудить с врио губернатора Денисом Паслером, кто будет его оппонентом от партии на сентябрьских выборах главы региона. Тему переговоров URA.RU раскрыл источник.
В Екатеринбурге Нечаева ждут 14 апреля. Как анонсировали в местном представительстве «Новых людей», он примет участие в акции в поддержку фермеров «В России вкуснее». По словам осведомленного собеседника, основная цель визита — переговоры с Паслером.
На выборах губернатора в 2022 году предшественнику Паслера — Евгению Куйвашеву от «Новых людей» оппонировал депутат Госдумы от Александр Демин. Тогда он стал третьим, уступив второе место коммунисту Александру Ивачеву. Все новости о подготовке к губернаторским выборам в Свердловской области — в сюжете URA.RU.
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