Три человека бьются за статус соперника Паслера на выборах свердловского губернатора

Подготовка визита в Екатеринбург лидера «Новых людей» Алексея Нечаева сопровождается большой внутрипартийной интригой. По данным URA.RU, сразу три человека претендуют на право участвовать в досрочных выборах губернатора. Они намечены на сентябрь.
Фаворитом два источника агентства, знакомые с ситуацией, называют депутата заксо Ранта Агаджаняна, координатора «Новых людей» по нескольким регионам, включая Свердловскую область. Он давно знаком с Нечаевым, по его заданию перебрался в Екатеринбург из Москвы и создавал ячейку НЛ на Среднем Урале перед выборами в заксо и Госдуму 2021 года.
Третий собеседник URA.RU знает, что стать спарринг-партнером врио главы региона Дениса Паслера (пойдет от «Единой России») хотел бы стать также депутат гордумы Екатеринбурга Сергей Козлов, протеже УГМК. А еще ранее свердловский истеблишмент высказывал предположение, что против Паслера «Новые люди» выдвинут депутата Госдумы Александра Демина. Он участвовал в выборах 2022 года, в которых победил Евгений Куйвашев. Демина поддержали 6,47% избирателей (третье место).
«Нечаев прилетает вечером 13 апреля, а разговор с Паслером у него пройдет днем 14-го. Вероятно, между этими событиями и будет принято предварительное решение», — отметил один из источников URA.RU.
В разговоре с корреспондентом Сергей Козлов не исключил, что может поучаствовать в губернаторских выборах, но отметил, что ни с кем это пока не обсуждал. Рант Агаджанян ответил, что предложения участвовать в выборах ему пока не поступало, но допустил, что «все еще возможно будет». Все новости о том, как идет подготовка к избирательной кампании, в сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!