Курганские кладбища обработают от клещей

В Кургане с 14 апреля по 20 мая планируется обработать 10 муниципальных кладбищ. Меры предпринимаются для обеспечения безопасности горожан, приходящих на кладбища для ухода за местами захоронения своих близких. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Кургана.
«Так, начнутся акарицидная и дератизационная обработки 14 апреля на кладбище „Зайково“ (ул. Зауральская, 33). На следующий день, 15 апреля, весенняя обработка будет проведена на кладбище „Рябково“ (ул. Черняховского, 191). 17 мая от клещей будут обработаны территории сразу четырех общественных кладбищ — в микрорайонах Храпово, Смолино, Глинки и Шепотково», — пишет ведомство. Кроме того, 18 мая обработка пройдет на кладбище микрорайона Черемухово, а на следующий день, «Мусульманское» (Галкинский переезд, 6Г). 20 мая — на территории кладбища «д. Зайково» в районе микрорайона Зайково и поселка «Изумрудный».
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане обработали от клещей экотропу в Рябково и Голубые озера. Всего обработали 114 территорий.
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