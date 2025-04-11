Банк России отчеканил миллион 10-рублевых монет «Челябинск»

Банк России 14 апреля 2025 года выпустит в обращение памятные монеты номиналом 10 рублей серии «Города трудовой доблести», в которую в том числе вошла и монета «Челябинск». Об этом сообщила пресс-служба Банка России.
«На монете диаметром 22 миллиметра разместили рельефное изображение стелы „Город трудовой доблести“, дополненной образами рабочих. По окружности имеются надписи, вверху надпись „ЧЕЛЯБИНСК“, а внизу, на ленте — „ГОРОДА ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ“», — рассказали в Банке России о монете.
Тираж челябинских монет — один миллион экземпляров. Ими будет можно расплачиваться по номиналу во всех торговых точках.
Помимо монет «Челябинск» Банк России также выпустил в серии «Города трудовой доблести» по миллиону монет «Ульяновск», «Уфа» и «Ярославль».
Статус «Город трудовой доблести» Челябинск получил 2 июля 2020 года указом президента РФ Владимира Путина.
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