Банк России отчеканил миллион 10-рублевых монет «Челябинск»

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Диаметр монеты 10 рублей - 22 миллиметра
Диаметр монеты 10 рублей - 22 миллиметра Фото:

Банк России 14 апреля 2025 года выпустит в обращение памятные монеты номиналом 10 рублей серии «Города трудовой доблести», в которую в том числе вошла и монета «Челябинск». Об этом сообщила пресс-служба Банка России.

«На монете диаметром 22 миллиметра разместили рельефное изображение стелы „Город трудовой доблести“, дополненной образами рабочих. По окружности имеются надписи, вверху надпись „ЧЕЛЯБИНСК“, а внизу, на ленте — „ГОРОДА ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ“», — рассказали в Банке России о монете.

Тираж челябинских монет — один миллион экземпляров. Ими будет можно расплачиваться по номиналу во всех торговых точках.

Помимо монет «Челябинск» Банк России также выпустил в серии «Города трудовой доблести» по миллиону монет «Ульяновск», «Уфа» и «Ярославль».

Статус «Город трудовой доблести» Челябинск получил 2 июля 2020 года указом президента РФ Владимира Путина.

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Банк России 14 апреля 2025 года выпустит в обращение памятные монеты номиналом 10 рублей серии «Города трудовой доблести», в которую в том числе вошла и монета «Челябинск». Об этом сообщила пресс-служба Банка России. «На монете диаметром 22 миллиметра разместили рельефное изображение стелы „Город трудовой доблести“, дополненной образами рабочих. По окружности имеются надписи, вверху надпись „ЧЕЛЯБИНСК“, а внизу, на ленте — „ГОРОДА ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ“», — рассказали в Банке России о монете. Тираж челябинских монет — один миллион экземпляров. Ими будет можно расплачиваться по номиналу во всех торговых точках. Помимо монет «Челябинск» Банк России также выпустил в серии «Города трудовой доблести» по миллиону монет «Ульяновск», «Уфа» и «Ярославль». Статус «Город трудовой доблести» Челябинск получил 2 июля 2020 года указом президента РФ Владимира Путина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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