Путин: все беспилотники войдут в единый разведкомплекс

Все российские беспилотные системы будут интегрированы в единый разведывательный комплекс. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
«Все эти системы, действующие в воздухе, под водой, на морской поверхности должны быть тесно интегрированы в единый разведывательный ударный контур, связанный с нашей спутниковой группировкой», — заявил Путин в Санкт-Петербурге на совещании по вопросам развития Военно-морского флота РФ. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
Он также подчеркнул важность разработки и выпуска отечественных беспилотных систем для усиления потенциала Военно-морского флота России. По словам Путина, их интеграция в общую оборонную структуру страны позволит повысить эффективность использования беспилотных технологий в защите государственных интересов РФ.
Ранее Путин дал поручения для развития беспилотной авиации в стране, с целью достижения технологического лидерства к 2030 году. Среди задач — создание нового класса воздушного пространства для беспилотников и проведение международного форума по их развитию. Также он поручил наладить производство ключевых узлов беспилотников и создать специализированный центр в Самарской области на базе Тольяттинского государственного университета для подготовки квалифицированных кадров.
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