Путин: все беспилотники войдут в единый разведкомплекс

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Путин заявил о важности развития отечественных беспилотных систем
Путин заявил о важности развития отечественных беспилотных систем Фото:

Все российские беспилотные системы будут интегрированы в единый разведывательный комплекс. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

«Все эти системы, действующие в воздухе, под водой, на морской поверхности должны быть тесно интегрированы в единый разведывательный ударный контур, связанный с нашей спутниковой группировкой», — заявил Путин в Санкт-Петербурге на совещании по вопросам развития Военно-морского флота РФ. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». 

Он также подчеркнул важность разработки и выпуска отечественных беспилотных систем для усиления потенциала Военно-морского флота России. По словам Путина, их интеграция в общую оборонную структуру страны позволит повысить эффективность использования беспилотных технологий в защите государственных интересов РФ.

Ранее Путин дал поручения для развития беспилотной авиации в стране, с целью достижения технологического лидерства к 2030 году. Среди задач — создание нового класса воздушного пространства для беспилотников и проведение международного форума по их развитию. Также он поручил наладить производство ключевых узлов беспилотников и создать специализированный центр в Самарской области на базе Тольяттинского государственного университета для подготовки квалифицированных кадров.

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Все российские беспилотные системы будут интегрированы в единый разведывательный комплекс. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. «Все эти системы, действующие в воздухе, под водой, на морской поверхности должны быть тесно интегрированы в единый разведывательный ударный контур, связанный с нашей спутниковой группировкой», — заявил Путин в Санкт-Петербурге на совещании по вопросам развития Военно-морского флота РФ. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».  Он также подчеркнул важность разработки и выпуска отечественных беспилотных систем для усиления потенциала Военно-морского флота России. По словам Путина, их интеграция в общую оборонную структуру страны позволит повысить эффективность использования беспилотных технологий в защите государственных интересов РФ. Ранее Путин дал поручения для развития беспилотной авиации в стране, с целью достижения технологического лидерства к 2030 году. Среди задач — создание нового класса воздушного пространства для беспилотников и проведение международного форума по их развитию. Также он поручил наладить производство ключевых узлов беспилотников и создать специализированный центр в Самарской области на базе Тольяттинского государственного университета для подготовки квалифицированных кадров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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