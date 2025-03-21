Путин дал важные поручения по беспилотникам

Путин поручил к 2030 году развить отрасль беспилотников в России
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Владимир Путин поручил правительство усилить производство беспилотников в стране
Владимир Путин поручил правительство усилить производство беспилотников в стране Фото:

Президент России Владимир Путин дал ряд поручений для развития отрасли беспилотной авиации в стране. В первую очередь перед правительством стоит задача — обеспечить ускоренное развитие беспилотников к 2030 году в целом. Соответствующие поручения были озвучены лидером государства еще в конце января. 

«Обеспечить ускоренное развитие отрасли беспилотной авиации для достижения к 2030 году технологического лидерства в ней. <...> Установить новый класс воздушного пространства РФ... для полета беспилотников. <...> Организовать проведение международного форума по развитию беспилотных систем», — следует из поручений Путина. Указы опубликованы на официальном сайте Кремля. 

Кроме того, поручено в целом наладить и развить производства ключевых узлов беспилотного производства. Помимо этого планируется создание специализированного центра в Самарской области на базе Тольяттинского государственного университета. Эти меры направлены на стимулирование развития отечественных технологий и подготовку квалифицированных кадров в данной области. 

Месяц назад президент РФ также говорил о необходимости производства в стране как военных, так и гражданских беспилотников. Он давал соответствующие указы. 

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Президент России Владимир Путин дал ряд поручений для развития отрасли беспилотной авиации в стране. В первую очередь перед правительством стоит задача — обеспечить ускоренное развитие беспилотников к 2030 году в целом. Соответствующие поручения были озвучены лидером государства еще в конце января.  «Обеспечить ускоренное развитие отрасли беспилотной авиации для достижения к 2030 году технологического лидерства в ней. <...> Установить новый класс воздушного пространства РФ... для полета беспилотников. <...> Организовать проведение международного форума по развитию беспилотных систем», — следует из поручений Путина. Указы опубликованы на официальном сайте Кремля.  Кроме того, поручено в целом наладить и развить производства ключевых узлов беспилотного производства. Помимо этого планируется создание специализированного центра в Самарской области на базе Тольяттинского государственного университета. Эти меры направлены на стимулирование развития отечественных технологий и подготовку квалифицированных кадров в данной области.  Месяц назад президент РФ также говорил о необходимости производства в стране как военных, так и гражданских беспилотников. Он давал соответствующие указы. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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