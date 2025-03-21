Путин дал важные поручения по беспилотникам

Президент России Владимир Путин дал ряд поручений для развития отрасли беспилотной авиации в стране. В первую очередь перед правительством стоит задача — обеспечить ускоренное развитие беспилотников к 2030 году в целом. Соответствующие поручения были озвучены лидером государства еще в конце января.
«Обеспечить ускоренное развитие отрасли беспилотной авиации для достижения к 2030 году технологического лидерства в ней. <...> Установить новый класс воздушного пространства РФ... для полета беспилотников. <...> Организовать проведение международного форума по развитию беспилотных систем», — следует из поручений Путина. Указы опубликованы на официальном сайте Кремля.
Кроме того, поручено в целом наладить и развить производства ключевых узлов беспилотного производства. Помимо этого планируется создание специализированного центра в Самарской области на базе Тольяттинского государственного университета. Эти меры направлены на стимулирование развития отечественных технологий и подготовку квалифицированных кадров в данной области.
Месяц назад президент РФ также говорил о необходимости производства в стране как военных, так и гражданских беспилотников. Он давал соответствующие указы.
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