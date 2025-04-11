В Кургане на время ярмарки и уборки запретили парковаться в двух местах

В Кургане на время «Всероссийской ярмарки» запретят парковаться у Филармонии. А в связи с уборкой территории парковку запретят у ТЦ «Звездный». Об этом говорится в постановлении администрации города Кургана.
Ограничение касается парковочной площадки по адресу: Троицкая площадь, 1А (въезд со стороны ул. Пичугина). «Запрет действует с 17:00 5 мая 2025 года до 20:00 8 мая 2025 года», — написано в постановлении.
Кроме того, запрет касается остановки и стоянки напротив дома №76 по ул. К. Маркса (ТЦ «Звездный»). Будет действовать в течении 20 дней с 23:00 до 07:00.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане перекроют дорогу по улице Бульвар Мира. Завершить работы и восстановить благоустройство планируется до конца дня 14 апреля.
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