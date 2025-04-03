Самыми дорогими щенками в ХМАО считаются мальтипу, их продают в среднем 200 тысяч рублей. Стоимость зависит преимущественно от размера и окраса щенка, сообщила URA.RU заводчик из Сургута Кристина Кучинская.
«Каждый щенок оценивается индивидуально, в среднем 200 тысяч рублей. Дороже те щенки, которые меньше по размеру. Они требуют досконального внимания и ухода, а щенки покрупнее — дешевле. Ценник зависит и от окраса: чем светлее, тем дороже», — рассказала заводчик.
По словам заводчика, мальтипу бронируют еще до рождения. Пик спроса приходится на предпраздничные периоды. Цена зависит и от поколения, в котором рожден щенок. Например, в первом поколении питомец унаследует гены в равном соотношении от обоих родителей (мальтийской болонки и пуделя). В таком случае щенки дороже. А во втором поколении сильнее гены пуделя. Щенок также может родиться с незначительным дефектом, например, с неправильным прикусом, — это также влияет на стоимость. «Еще учитывается, куда отправится щенок, собирается ли владелец в дальнейшем путешествовать с питомцем. Если да, то нужно ставить чип, определить схему вакцинации», — добавила Кучинская.
Доплатить придется и за передержку. Опция особенно актуальна для иностранных клиентов. «Щенка младше 4-5 месяцев заграницу отправить невозможно. Чем старше становится щенок, тем больше повышается цена. Нужно учитывать, что с возрастом щенок приобретает новые знания, по запросу будущего владельца возможно обучение питомца дополнительным командам», — отметила собеседница агентства.
Мальтипу появляются на свет в результате скрещивания двух пород: мальтийской болонки и пуделя. Эти щенки считаются одними из самых дорогих в мире. Популярность на них резко выросла в начале 2000-х годов, когда питомцев начали заводить голливудские знаменитости. Спустя десять лет они появились и в России. Стоимость за породистого щенка в Москве может достигать до 1,5 миллионов рублей.
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