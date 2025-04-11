Российскому солдату, который добровольно сдался ВСУ, грозит 16 лет колонии

Российскому военнослужащему Роману Иванишину грозит 16 лет колонии строгого режима. Он обвиняется в добровольной сдаче в плен ВСУ и в дезертирстве.
«Военными следственными органами Следственного комитета РФ Роман Иванишин обвиняется в добровольной сдаче в плен, в покушении на аналогичное преступление (ст. 352.1, ч. 1 ст. 30 УК РФ), а также в дезертирстве (ч. 3 ст. 338 УК РФ) <...> Гособвинение потребовало назначить фигуранту 16 лет колонии строгого режима», — передает «Коммерсант». Защита Иванишина, в свою очередь, потребовала суд оправдать подсудимого или в ином случае учесть его опыт боевых действий и проблемы со здоровьем при вынесении приговора.
В начале января 2024 года Роман Иванишин, обменянный на пленных украинцев, вернулся в Россию и оказался под следствием. Военный суд в Южно-Сахалинске отказался рассматривать дело, отправив его в Москву, откуда материалы вернулись на Дальний Восток. 17 марта прошло заседание суда по его делу. Ожидается, что приговор будет вынесен на следующей неделе.
До мобилизации Роман Иванишин работал горным мастером на Сахалине. Однако после 21 сентября 2022 года его быстро отправили в зону конфликта в Донецкую народную республику. На видеозаписи, опубликованной в Интернете, солдат признался, что попал в плен ВСУ 10 июня 2023 года, также он выступил против специальной военной операции и призвал других солдат к дезертирству.
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