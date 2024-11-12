Что известно о первом в России деле против бойца ВС РФ за сдачу в плен ВСУ

«Коммерсант»: боец ВС РФ впервые пойдет под суд за добровольную сдачу в плен ВСУ

Боец, будучи в плену, утверждал, что его коллеги бегут с позиций Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В России начнется рассмотрение первого дела о добровольной сдаче в плен бойцом ВС РФ в ходе СВО. Обвиняемому бывшему шахтеру грозят десятилетние сроки. По версии следствия, он дважды пытался сдаться украинским военным, один раз успешно, а также дезертировал из своей части. Что известно о военнослужащем и каковы подробности будущего разбирательства — в материале URA.RU.

Первое за историю СВО дело о сдаче в плен

Дело рассмотрит по существу Московский гарнизонный военный суд Фото: Илья Московец © URA.RU

Младший сержант Роман Иванишин станет первым военнослужащим, которому предъявлено обвинение в добровольной сдаче противнику. Согласно материалам следствия, ранее работавший шахтером военнослужащий дважды предпринял попытки сдаться в плен ВСУ, одна из которых увенчалась успехом. Также установлено, что он дезертировал из состава 39-й отдельной гвардейской мотострелковой Краснознаменной бригады. Рассмотрением уголовного дела займется Московский гарнизонный военный суд.

Кто такой Роман Иванишин

Военнослужащий родился в городе Шахтерске, где работал горным мастером. Бригада, в которой по мобилизации служил фигурант, дислоцируется на острове Сахалин.

Известно, что мужчина попал в плен 10 июня 2023 года в районе села Степное Волновахского района ДНР. Там мотострелок пробыл полгода и вернулся в начале 2024 года в числе 248 российских военных благодаря посредническому участию гуманитарного характера Объединенных Арабских Эмиратов.

Что грозит бойцу ВС РФ

Сдавшемуся в плен военнослужащему грозят большие сроки Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Иванишину инкриминируются статьи за покушение на добровольную сдачу в плен, непосредственно сдачу в плен при отсутствии признаков госизмены и за дезертирство. За первые два преступления военнослужащему грозят десятилетние сроки, а за дезертирство — еще 15 лет. Подробности преступлений, в которых обвиняют Романа Иванишина, неизвестны, уточнил «Коммерсант».

Комментарий адвоката

«В условиях текущих реалий специальной военной операции и закрепляющейся судебной практики, которую подытожил пленум Верховного суда, законно оказаться в плену почти невозможно. В плен можно попасть только непреднамеренно, например, находясь в состоянии обморока или беспомощности. При этом доказывать эти обстоятельства обязан сам военнослужащий», — процитировал «Коммерсант» адвоката Александра Почуева.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается.