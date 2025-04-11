Звезда по имени Курган: сколько до нее лететь и почему курганцам не стоит быть мстительными

У города Кургана есть своя именная звезда. Она находится в созвездии Льва. Возможно ли увидеть небесное светило с Земли, где искать ее на карте неба, и что сулит звезда городу. URA.RU решило это выяснить в День космонавтики, пообщавшись с физиком, курганским астрологом Ирэной Тетеревниковой.
Самый необычный подарок
В 2014 году у Кургана появилась звезда. Генеральный директор Союза российских городов Александра Игнатьева вручила мэру Павлу Кожевникову сертификат, подтверждающий присвоение небесному телу в созвездии Льва имени «Город Курган». Это событие было приурочено к 335-летию города. Игнатьева выразила надежду, что под этой звездой город будет успешно развиваться: «Надеюсь, что под этой звездой мы хорошо поработаем».
На сертификате говорится: «23 августа 2014 года. Москва. Настоящим подтверждается внесение записи в Каталог небесных тел „Doectempe“ о присвоении звезде шестнадцатой величины в созвездии Льва координаты 165,17718 15,12123 имени „Город Курган“. Запись зарегистрирована на имя: Союза российских городов».
Звездная величина
Величина звезды Курган равна 16-ти. Но астрономическая особенность меры такова, что чем больше число, тем меньше его светимость для нас, тем дальше от нас находится небесное тело и тем меньше его величина. «Для сравнения, у самой далекой известной нам планеты Плутон звездная величина — 15,1. Гипотетически долететь до него на мощном самолете можно за 680 лет, значит, до звезды Курган и того дольше», — говорит Тетеревникова.
Впервые, еще во II веке до нашей эры, астроном из Древней Греции Гиппарх разделил звезды по величине. Он выделил ярчайшие из них, присвоив им первую, а самым тусклым светилам шестую величину. При визуальном наблюдении звезду Вега до сих пор принимают за нулевую меру. Получается, что ярчайшие объекты имеют отрицательную звездную величину.
Звезду Курган 16-ой величины все-таки можно увидеть в ясную погоду в любительский телескоп с увеличением от 500 крат. Главное, знать, куда смотреть.
Местонахождение звезды
Звезда Курган находится в созвездие Лев, а оно почти примыкает к самому известному созвездию Большой медведицы или Ковша. «Находим Большой ковш, а именно его дно, ведем чуть ниже и упираемся прямо в созвездие Льва. Оно отмечено очень яркой звездой Регул, все ориентиры четкие и ошибиться трудно. Примерно в этом участке неба, глядя в телескоп с необходимым увеличением, можно увидеть, как маячит звезда Курган», — поясняет астролог.
Можно найти на небе небесное тело или зодиакальное созвездие при помощи астрономических приложений. Например, Star Walk 2 или Sky Tonight. «Вбиваете название в поиск, направляете телефон вверх и изображение на экране подстроиться под реальное небо. Следуете за стрелкой на экране и увидите нужное созвездие», — инструктирует собеседница URA.RU.
Характер звезды
Для описания астрологических качеств звезды с одноименным названием города Ирэна обратилась к ближайшей известной звезде Регул и ее характеристикам. При этом астролог подчеркнула, что по характеристикам созвездие Льва совсем не одно и то же, что знак Зодиака Лев.
«Еще до нашей эры ведающие люди подели пояс неба на 12 условно одинаковых участков (исходя из их энергетических свойств), каждый из которых занимал 30 градусов небесной долготы. Они и получили имена знаков Зодиака, которые дошли до наших дней. Реальных созвездий гораздо больше, и они абсолютно разных размеров и форм. Например, созвездие Скорпиона почти 500 квадратных градусов (Солнце проходит его за 7 дней), а созвездие Девы 1300 квадратных градусов (на него Солнце тратит 45 дней)», — говорит Тетеревникова.
Регул — является одной из четырех главных звезд, под которой рождаются сильные мира сего. По мнению древних персидских астрологов, она является королевской звездой. Ее также называют Стражем Севера. В целом это мощная звезда, дающая своим подопечным — власть, харизму, успех, почести. Она покровительствует на военном поприще, в спорте, политике, и в управлении крупных экономических структур и предприятий.
«Но если подопечный Регула унизится до проявления мести, нелицеприятных качеств, то потеряет достигнутое положение. Самую большую удачу Регул дарит смельчакам, тем, кто обладает широким кругозором, глобальным мышлением», — отмечает собеседница.
URA.RU писало, что звезда появилась у Кургана в 2014 году. Сертификат о присвоении одному из небесных тел в созвездии Льва имени «Город Курган» главе города (тогда мэром был Павел Кожевников) вручила генеральный директор Союза российских городов (Александра Игнатьева). «Надеюсь, что под этой звездой мы хорошо поработаем», — отметила Игнатьева.
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