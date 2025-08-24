Восемь грибников пропали в лесах Кузбасса

В Кузбассе сотрудники полиции и волонтеры продолжают масштабные поиски восьми местных жителей, пропавших в лесах региона 23 августа. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, шесть человек исчезли в районе деревни Ясная Поляна Юргинского округа, еще двое мужчин не вернулись из леса в Яшкинском и Новокузнецком муниципальных округах.
«Сотрудниками МО МВД России „Юргинский“ были незамедлительно организованы поисковые мероприятия, в которых задействованы 42 сотрудника различных подразделений полиции, а также местные жители, спасатели и волонтеры — всего порядка 100 человек», — уточнили в ведомстве. Операция проходит под личным контролем начальника ГУ МВД по региону генерал-лейтенанта полиции Геннадия Корниенко, к поискам подключены кинологи и спецтехника.
В августе в Курганской области сотрудники полиции и спасатели с применением беспилотников нашли пожилую женщину, которая заблудилась в лесу во время сбора грибов. Специалисты напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности при посещении леса.
