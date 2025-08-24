Восемь грибников пропали в лесах Кузбасса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
К поискам в лесах Кузбасса подключили кинологов и спецтехнику
К поискам в лесах Кузбасса подключили кинологов и спецтехнику Фото:

В Кузбассе сотрудники полиции и волонтеры продолжают масштабные поиски восьми местных жителей, пропавших в лесах региона 23 августа. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, шесть человек исчезли в районе деревни Ясная Поляна Юргинского округа, еще двое мужчин не вернулись из леса в Яшкинском и Новокузнецком муниципальных округах.

«Сотрудниками МО МВД России „Юргинский“ были незамедлительно организованы поисковые мероприятия, в которых задействованы 42 сотрудника различных подразделений полиции, а также местные жители, спасатели и волонтеры — всего порядка 100 человек», — уточнили в ведомстве. Операция проходит под личным контролем начальника ГУ МВД по региону генерал-лейтенанта полиции Геннадия Корниенко, к поискам подключены кинологи и спецтехника.

В августе в Курганской области сотрудники полиции и спасатели с применением беспилотников нашли пожилую женщину, которая заблудилась в лесу во время сбора грибов. Специалисты напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности при посещении леса.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кузбассе сотрудники полиции и волонтеры продолжают масштабные поиски восьми местных жителей, пропавших в лесах региона 23 августа. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, шесть человек исчезли в районе деревни Ясная Поляна Юргинского округа, еще двое мужчин не вернулись из леса в Яшкинском и Новокузнецком муниципальных округах. «Сотрудниками МО МВД России „Юргинский“ были незамедлительно организованы поисковые мероприятия, в которых задействованы 42 сотрудника различных подразделений полиции, а также местные жители, спасатели и волонтеры — всего порядка 100 человек», — уточнили в ведомстве. Операция проходит под личным контролем начальника ГУ МВД по региону генерал-лейтенанта полиции Геннадия Корниенко, к поискам подключены кинологи и спецтехника. В августе в Курганской области сотрудники полиции и спасатели с применением беспилотников нашли пожилую женщину, которая заблудилась в лесу во время сбора грибов. Специалисты напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности при посещении леса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...