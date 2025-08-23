Турция намерена отправить войска на Украину

Анкара рассматривает возможность отправки турецкого воинского контингента на Украину в рамках предоставления стране гарантий безопасности. Об этом заявил посол Украины в Турции Нариман Джелялов.
«Турция — одна из тех десяти стран, которые уже потенциально готовы отправить военных на Украину в рамках предоставления гарантий безопасности», — сказал Нариман Джелялов, его слова передает РБК-Украина. Посол уточнил, что обсуждал этот вопрос с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером.
Ранее стало известно, что на Украину готовы отправить войска около десяти стран в рамках миротворческой миссии. Конкретные заявления делали только представители так называемой «коалиции желающих».
