Самолет Москва — Ташкент вернулся в аэропорт вылета из-за странного запаха

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Самолет авиакомпании «Аэрофлот» был вынужден экстренно вернуться в Москву
Самолет авиакомпании «Аэрофлот» был вынужден экстренно вернуться в Москву Фото:

Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс SU-1873 по маршруту Ташкент — Москва, вернулся в аэропорт вылета из-за странного запаха в салоне. Инцидент произошел сегодня, об этом сообщил telegram-канал «Новости ташкентского неба».

«Boeing 737-8LJ авиакомпании „Аэрофлот“, следовавший рейсом SU-1873 по маршруту Ташкент — Москва. Экипаж принял решение вернуться на место стоянки по причине наличия странного запаха в салоне самолета, необходим осмотр воздушного судна», — говорится в сообщении.

Причины возникновения странного запаха пока не установлены, сейчас самолет проходит технический осмотр. Пассажиры были эвакуированы из самолета, и им предоставлена необходимая поддержка на время задержки рейса.

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Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс SU-1873 по маршруту Ташкент — Москва, вернулся в аэропорт вылета из-за странного запаха в салоне. Инцидент произошел сегодня, об этом сообщил telegram-канал «Новости ташкентского неба». «Boeing 737-8LJ авиакомпании „Аэрофлот“, следовавший рейсом SU-1873 по маршруту Ташкент — Москва. Экипаж принял решение вернуться на место стоянки по причине наличия странного запаха в салоне самолета, необходим осмотр воздушного судна», — говорится в сообщении. Причины возникновения странного запаха пока не установлены, сейчас самолет проходит технический осмотр. Пассажиры были эвакуированы из самолета, и им предоставлена необходимая поддержка на время задержки рейса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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