Самолет Москва — Ташкент вернулся в аэропорт вылета из-за странного запаха

Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс SU-1873 по маршруту Ташкент — Москва, вернулся в аэропорт вылета из-за странного запаха в салоне. Инцидент произошел сегодня, об этом сообщил telegram-канал «Новости ташкентского неба».
«Boeing 737-8LJ авиакомпании „Аэрофлот“, следовавший рейсом SU-1873 по маршруту Ташкент — Москва. Экипаж принял решение вернуться на место стоянки по причине наличия странного запаха в салоне самолета, необходим осмотр воздушного судна», — говорится в сообщении.
Причины возникновения странного запаха пока не установлены, сейчас самолет проходит технический осмотр. Пассажиры были эвакуированы из самолета, и им предоставлена необходимая поддержка на время задержки рейса.
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