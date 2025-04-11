Бывший глава МИД России Козырев стал иноагентом

Министерство юстиции России внесло экс-министра иностранных дел РФ Андрея Козырева в реестр иностранных агентов. Это следует из распоряжения ведомства.
«11 апреля 2025 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены ... А.В. Козырев», — говорится на сайте Минюста РФ. Также в этот список попали украинская журналистка Дарья Счастливая и литературовед Николай Эппле.
По данным ведомства, Козырев распространял недостоверную информацию о решениях органов власти РФ и формировал негативный образ Вооруженных Сил. Он выступал против специальной военной операции на Украине и взаимодействует с иностранными площадками, проживая за границей.
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