Бывший глава МИД России Козырев стал иноагентом

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Козырев попал в реестр иноагентов за распространение недостоверной информации о решениях органов власти РФ
Козырев попал в реестр иноагентов за распространение недостоверной информации о решениях органов власти РФ Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

Министерство юстиции России внесло экс-министра иностранных дел РФ Андрея Козырева в реестр иностранных агентов. Это следует из распоряжения ведомства.

«11 апреля 2025 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены ... А.В. Козырев», — говорится на сайте Минюста РФ. Также в этот список попали украинская журналистка Дарья Счастливая и литературовед Николай Эппле.

По данным ведомства, Козырев распространял недостоверную информацию о решениях органов власти РФ и формировал негативный образ Вооруженных Сил. Он выступал против специальной военной операции на Украине и взаимодействует с иностранными площадками, проживая за границей.

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Министерство юстиции России внесло экс-министра иностранных дел РФ Андрея Козырева в реестр иностранных агентов. Это следует из распоряжения ведомства. «11 апреля 2025 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены ... А.В. Козырев», — говорится на сайте Минюста РФ. Также в этот список попали украинская журналистка Дарья Счастливая и литературовед Николай Эппле. По данным ведомства, Козырев распространял недостоверную информацию о решениях органов власти РФ и формировал негативный образ Вооруженных Сил. Он выступал против специальной военной операции на Украине и взаимодействует с иностранными площадками, проживая за границей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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