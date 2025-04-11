В Нижней Туре (Свердловская область) ввели карантин по бешенству животных до 6 июня из-за обнаруженного вируса у кота. Распоряжение об установке ограничений подписал врио губернатора Денис Паслер.
«Определить эпизоотическим очагом по бешенству животных территорию, расположенную по адресу: Свердловская область, город Нижняя Тура, улица Энергетиков, 12», — следует из документа. Опасную зону определили в радиусе одного километра от места очага.
На время карантина в городе запретили лечение, ввоз и вывоз восприимчивых животных, а также проведение с ними ярмарок, выставок и других мероприятий. Исполнение ограничений и работу по ликвидации бешенства проконтролирует мэр Андрей Постовалов.
Ранее URA.RU сообщало о введении карантина по бешенству под Екатеринбургом — в селе Горный Щит болезнь выявили у лисицы. Ограничения продлятся до 19 мая.
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