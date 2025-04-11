Карантин из-за смертельной болезни ввели до лета в свердловском городе. Документ

В свердловской Нижней Туре ввели карантин по бешенству до 6 июня
© Служба новостей «URA.RU»
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Опасную зону определили в радиусе одного километра от места очага
Опасную зону определили в радиусе одного километра от места очага Фото:

В Нижней Туре (Свердловская область) ввели карантин по бешенству животных до 6 июня из-за обнаруженного вируса у кота. Распоряжение об установке ограничений подписал врио губернатора Денис Паслер.

«Определить эпизоотическим очагом по бешенству животных территорию, расположенную по адресу: Свердловская область, город Нижняя Тура, улица Энергетиков, 12», — следует из документа. Опасную зону определили в радиусе одного километра от места очага.

На время карантина в городе запретили лечение, ввоз и вывоз восприимчивых животных, а также проведение с ними ярмарок, выставок и других мероприятий. Исполнение ограничений и работу по ликвидации бешенства проконтролирует мэр Андрей Постовалов.

Ранее URA.RU сообщало о введении карантина по бешенству под Екатеринбургом — в селе Горный Щит болезнь выявили у лисицы. Ограничения продлятся до 19 мая.

Распоряжение подписано 9 апреля
Распоряжение подписано 9 апреля
Фото:

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В Нижней Туре (Свердловская область) ввели карантин по бешенству животных до 6 июня из-за обнаруженного вируса у кота. Распоряжение об установке ограничений подписал врио губернатора Денис Паслер. «Определить эпизоотическим очагом по бешенству животных территорию, расположенную по адресу: Свердловская область, город Нижняя Тура, улица Энергетиков, 12», — следует из документа. Опасную зону определили в радиусе одного километра от места очага. На время карантина в городе запретили лечение, ввоз и вывоз восприимчивых животных, а также проведение с ними ярмарок, выставок и других мероприятий. Исполнение ограничений и работу по ликвидации бешенства проконтролирует мэр Андрей Постовалов. Ранее URA.RU сообщало о введении карантина по бешенству под Екатеринбургом — в селе Горный Щит болезнь выявили у лисицы. Ограничения продлятся до 19 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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