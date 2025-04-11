Путин начал встречу с Уиткоффом. Видео

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Путин и Уиткофф обменялись рукопожатиями перед началом встречи
Путин и Уиткофф обменялись рукопожатиями перед началом встречи Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф начали встречу в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Кремле. 

«Владимир Путин начал встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом», — говорится в официальном telegram-канале Кремля. Там же опубликовано видео, на котором они пожимают друг другу руки. Встреча проходит в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данная встреча станет значимым шагом в процессе урегулирования ситуации на Украине, а также предоставит возможность России донести свою позицию до администрации президента США Дональда Трампа. Однако он указал, что по итогам визита американского политика в РФ не стоит ожидать прорывных результатов.

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Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф начали встречу в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Кремле.  «Владимир Путин начал встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом», — говорится в официальном telegram-канале Кремля. Там же опубликовано видео, на котором они пожимают друг другу руки. Встреча проходит в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данная встреча станет значимым шагом в процессе урегулирования ситуации на Украине, а также предоставит возможность России донести свою позицию до администрации президента США Дональда Трампа. Однако он указал, что по итогам визита американского политика в РФ не стоит ожидать прорывных результатов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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