Автобусы №44 и №77к поменяют маршрут до 14 апреля
В микрорайоне Кислотные дачи в Перми изменится схема движения автобусов №44 и №77к. Корректировки вводятся с 11 по 14 апреля.
«С 23:00 11 апреля до 07:00 14 апреля из-за аварийных работ изменится движение автобусов №44 и №77к в микрорайоне Кислотные дачи. Автобусы следуют до остановки „Школьная“, обратно до остановки „Микрорайон Кислотные дачи“ и далее по маршруту. Все остановки сохранятся», — говорится в telegram-канале дептранса Перми.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми появятся дополнительные отправления на маршруте №62. Изменения введут по вечерам в будние дни.
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