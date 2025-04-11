В Перми на время изменятся маршруты двух автобусов. Карта

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Автобусы №44 и №77к поменяют маршрут до 14 апреля
Автобусы №44 и №77к поменяют маршрут до 14 апреля Фото:

В микрорайоне Кислотные дачи в Перми изменится схема движения автобусов №44 и №77к. Корректировки вводятся с 11 по 14 апреля.

«С 23:00 11 апреля до 07:00 14 апреля из-за аварийных работ изменится движение автобусов №44 и №77к в микрорайоне Кислотные дачи. Автобусы следуют до остановки „Школьная“, обратно до остановки „Микрорайон Кислотные дачи“ и далее по маршруту. Все остановки сохранятся», — говорится в telegram-канале дептранса Перми.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми появятся дополнительные отправления на маршруте №62. Изменения введут по вечерам в будние дни. 

Автобусы будут объезжать перекрытый участок
Автобусы будут объезжать перекрытый участок
Фото:

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В микрорайоне Кислотные дачи в Перми изменится схема движения автобусов №44 и №77к. Корректировки вводятся с 11 по 14 апреля. «С 23:00 11 апреля до 07:00 14 апреля из-за аварийных работ изменится движение автобусов №44 и №77к в микрорайоне Кислотные дачи. Автобусы следуют до остановки „Школьная“, обратно до остановки „Микрорайон Кислотные дачи“ и далее по маршруту. Все остановки сохранятся», — говорится в telegram-канале дептранса Перми. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми появятся дополнительные отправления на маршруте №62. Изменения введут по вечерам в будние дни. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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