В ХМАО открыты вакансии для неквалифицированных рабочих с зарплатой свыше 300 тысяч рублей. Объявления с предложениями опубликованы на сайте бесплатных объявлений.
«Требуется упaковщик нa фабрику морожeнногo в Изрaилe. Зарплата от 280 до 370 тысяч рублей», — сообщает рекрутер. Работников зовут на фaбрику в пpигoроде Tель-Авивa. Минимальная заработная плата — 11 долларов в час, уточняет автор объявления.
Также в Израиле ждут клинеров, сиделок и других работников без особых навыков и образования. Чаще всего предлагаемый график работы 6 дней в неделю, есть шанс получить бесплатное жилье, обед, униформу, но в каждом случае эти условия обговариваются отдельно.
Ранее URA.RU cообщало, что в ХМАО больше всего вакансий предлагают специалистам в сфере ТЭК, медицине, строительстве. Такие данные озвучил региональный департамент труда и занятости населения.
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