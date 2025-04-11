Жителям ХМАО предлагают работу в Израиле с зарплатой более 300 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители ХМАО могут получить работу в Израиле с зарплатой больше 300 тысяч рублей
Жители ХМАО могут получить работу в Израиле с зарплатой больше 300 тысяч рублей Фото:

В ХМАО открыты вакансии для неквалифицированных рабочих с зарплатой свыше 300 тысяч рублей. Объявления с предложениями опубликованы на сайте бесплатных объявлений.

«Требуется упaковщик нa фабрику морожeнногo в Изрaилe. Зарплата от 280 до 370 тысяч рублей», — сообщает рекрутер. Работников зовут на фaбрику в пpигoроде Tель-Авивa. Минимальная заработная плата — 11 долларов в час, уточняет автор объявления.

Также в Израиле ждут клинеров, сиделок и других работников без особых навыков и образования. Чаще всего предлагаемый график работы 6 дней в неделю, есть шанс получить бесплатное жилье, обед, униформу, но в каждом случае эти условия обговариваются отдельно.

Ранее URA.RU cообщало, что в ХМАО больше всего вакансий предлагают специалистам в сфере ТЭК, медицине, строительстве. Такие данные озвучил региональный департамент труда и занятости населения.

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В ХМАО открыты вакансии для неквалифицированных рабочих с зарплатой свыше 300 тысяч рублей. Объявления с предложениями опубликованы на сайте бесплатных объявлений. «Требуется упaковщик нa фабрику морожeнногo в Изрaилe. Зарплата от 280 до 370 тысяч рублей», — сообщает рекрутер. Работников зовут на фaбрику в пpигoроде Tель-Авивa. Минимальная заработная плата — 11 долларов в час, уточняет автор объявления. Также в Израиле ждут клинеров, сиделок и других работников без особых навыков и образования. Чаще всего предлагаемый график работы 6 дней в неделю, есть шанс получить бесплатное жилье, обед, униформу, но в каждом случае эти условия обговариваются отдельно. Ранее URA.RU cообщало, что в ХМАО больше всего вакансий предлагают специалистам в сфере ТЭК, медицине, строительстве. Такие данные озвучил региональный департамент труда и занятости населения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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