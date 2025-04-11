Челябинская область попала в топ-10 популярных направлений для путешествий

Челябинская область по итогам марта попала в топ-10 регионов, в которые россияне путешествовали чаще всего. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Авито Путешествия».
«Наиболее популярными направлениями марта 2025 года стали Москва и Краснодарский край — доля каждого региона в общем объеме бронирований составила 7%. Челябинская область в этом рейтинге заняла девятую строчку с долей бронирования 2%», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса. При этом сами жители региона заняли лишь 13-ую строчку в рейтинге самых активных путешественников страны.
Средняя стоимость аренды квартиры в Челябинской области составляла в марте 2 600 рублей в сутки, а загородного дома — 7 400 рублей в сутки. Этот показатель один из самых низкий среди регионов из топ-20 по популярности в марте. Дешевле только в Тюменской области и Башкортостане (2500 рублей за сутки в обоих). В сегменте загородной недвижимости в Челябинской области и вовсе наиболее доступные цены.
Минэкономразвития РФ ранее включило горнолыжный курорт Миасса в топ-8 по популярности. За первые два месяца число турпоездок на курорт «Солнечная Долина» выросло на 24,3%, резюмировали составители рейтинга.
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