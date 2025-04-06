Минэкономразвития РФ включило горнолыжный курорт Миасса в топ-8 по популярности

Минэкономразвития РФ включило горнолыжный курорт «Солнечная долина» под Миассом (Челябинская область) в том-8 самых популярных в стране. Как URA.RU рассказали в пресс-службе платформы «Авито Путешествия», рейтинг составили на основе прироста турпоездок.
«Выявили восемь самых популярных горнолыжных курортов страны по количеству бронирований номеров в отелях. За первые два месяца число турпоездок на курорт „Солнечная Долина“ возросло на 24,3%», — резюмировали составители рейтинга.
В лидерах по объему предложений на «Авито Путешествия» оказались Сочи, Архыз и Шерегеш. В список также вошли курорты Мурманской и Сахалинской областей. Объем бронирования номеров в отелях распределился по всем месяцам зимнего сезона равномерно. Доля декабря среди бронирований на курортах из топ-8 достигла 31%, января — 35%, февраля — 34%.
В среднем на курортах представленной восьмерки россияне отдыхали по две ночи. Однако приезжавшие на миасский курорт обычно останавливались на сутки.
Директор департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития России Георгий Груша подчеркнул, что горнолыжные курорты обладают большим потенциалом для роста, включая привлечение иностранных туристов и создание новых турпродуктов. Развитие горнолыжных комплексов государство поддерживает в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Появилась тенденция: россияне все чаще стали выбирать для отдыха менее известные курорты, стремясь к новым открытиям и направлениям.
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