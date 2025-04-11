Баканов устроит кардинальную перестройку в «Роскосмосе»

Новому главе «Роскосмоса» Дмитрию Баканову придется полностью перестроить работу госкорпорации. Об этом в интервью URA.RU рассказал член Совета по внешней и оборонной политике, член-корреспондент Российской академии космонавтики им. Циолковского Андрей Ионин.
«Прошлая история российской, да и мировой, космонавтики заканчивается — наступает новый этап. Действительно требуется перестройка буквально всего, чем занималась госкорпорация. „Роскосмос“ ждет эпоха смысловых перемен, из которых появятся потребности в новых кадрах, структуре, технологиях и предприятиях», — сказал собеседник URA.RU.
По его словам, на Баканова выпали сразу три больших изменения в космонавтике. Так, ближний космос становится пространством, где все большую роль играют частные компании. Вторая важная задача — программы в дальнем космосе. Они включают освоение Луны и Марса, причем вместе с американцами, поэтому налаживание еще более плотных международных контактов — третий приоритет, резюмировал Ионин.
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