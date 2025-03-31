Путин предложил США заключить новую сделку с Россией

К ней могут подключиться Китай и Индия

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Президент Владимир Путин обсудил с главой «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым развитие ядерной космической программы и привлечение частных инвестиций
Президент Владимир Путин обсудил с главой «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым развитие ядерной космической программы и привлечение частных инвестиций Фото:

Президент Владимир Путин завлек американского коллегу Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска прорывной отечественной технологией. На встрече в Кремле 31 марта глава государства обсудил с гендиректором госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Бакановым развитие ядерной космической программы. Как объяснили эксперты URA.RU, российские мощности и опыт в атомной энергетике позволят решить основную проблему, мешающую построить международные базы на Луне или Марсе, о которых так грезят американцы, но не только они.

Дмитрий Баканов провел первую рабочую встречу с президентом после назначения
Дмитрий Баканов провел первую рабочую встречу с президентом после назначения
Фото:

Встреча Баканова с президентом в Кремле стала первой после его назначения главой «Роскосмоса» 6 февраля 2025 года. В начале разговора Путин отметил, что попросил прошлого руководителя Юрия Борисова помочь Баканову войти в курс дел. После этого глава государства заслушал доклад о первых шагах нового гендиректора госкорпорации.

В качестве первоочередных задач Баканов назвал донастройку космического нацпроекта и привлечение частных инвесторов. Глава «Роскосмоса» уточнил, что в состав нацпроекта «в обязательном порядке» войдут российская орбитальная группировка, пусковая программа, научный космос, пилотируемая космонавтика и ядерная космическая программа.

“Знаю, что вы и родились на Байконуре, да? Ну вас назначили руководителем “Роскосмоса” не поэтому, а за вашу работу в предыдущих местах, в том числе в компании “Гонец”. Я очень рассчитываю на то, что все свои лучшие качества вы будете применять и здесь во главе нашей ведущей компании “Роскосмос”, — заявил Путин.

Российская ядерная космическая программа позволит построить международную базу на Луне, считает доцент базовой кафедры физики космоса Института космических исследований РАН НИУ ВШЭ Натан Эйсмонт. «С удовольствием признаемся, что в этом направлении Россия опережает остальной мир, это совершенно точно. Здесь стоит упомянуть „Нуклон“ (космичес­кий комплекс, в который входят буксир с ядерными двигателями, наземная инфраструктура и средства выведения, — Прим. ред.), часть этого проекта уже показала, что технологически это возможно. В рамках этого проекта предполагается в ближайшие годы применять ядерные реакторы в космическом пространстве. Если говорить о лунной программе для всего мира, ядерный реактор — то, чего ей сейчас как раз не хватает», — заявил астрофизик.

День и ночь на Луне длятся по 14 земных суток
День и ночь на Луне длятся по 14 земных суток
Фото:

По его словам, колонизация Луны осложняется слишком длинными периодами дня и ночи (по 14 земных суток) и любой способ получения энергии, кроме ядерного, неэффективен. Ядерная космическая программа уже позволила построить ионные и плазменные двигатели, «в эту работу было вовлечено ОКБ „Факел“ в Калининграде», рассказал собеседник URA.RU. «Мы — пионеры в этой области, начали работу на 30 лет раньше остального мира. Зарубежная корпорация OneWeb, у которой своя группировка на орбите, закупала у нас эти двигатели для вывода своих спутников. Это признание того, что если нужно сделать эффективно что-то конкретное, можно пользоваться опытом нашей страны», — добавил Эйсмонт.

Появившиеся в СМИ сообщения о том, что Россия готова нарастить сотрудничество с США в космосе и организовать совместную миссию на Марс показывают, что такие темы действительно обсуждаются на активизировавшихся российско-американских переговорах, отметил член-корреспондент РАН, директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович. Собеседник URA.RU напомнил, что МКС, «очень крупный, практически рекордный объект», невозможно было бы создать без международного сотрудничества.

Встреча Путина с Бакановым прошла достаточно быстро после его назначения и это подтверждает, что космос — «у президента в фокусе», особенно на фоне обсуждения этой темы с американцами, дополнил профессор кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти НИУ ВШЭ Марат Баширов. «Президент хотел понять, как сам Баканов видит это сотрудничество», — уточнил политолог. В качестве основных «игроков» в космосе собеседник URA.RU выделил Россию, США, Китай и Индию. «ЕС тоже что-то пытается, но у них ракета не полетела. Мы не злорадствуем, просто отмечаем», — добавил Баширов.

По его мнению, сотрудничество в космосе просто необходимо, потому что без этого сложно решить общие проблемы. Так, уже через 10-15 лет из-за космического мусора на орбите «ни одна ракета не сможет взлететь», пояснил эксперт.

“Возможности кооперации гигантские: на других планетах неосвоенные ресурсы, можно раздвинуть горизонт наших знаний. Где-то другие страны сильны, где-то мы. Нужно помнить, что задача одна: развивать планету”, — заявил Баширов.
Россия способна перенять опыт Илона Маска, считает астрофизик
Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley

Другой важной целью российской космонавтики, о которой упомянул Баканов в Кремле, станет привлечение частных инвестиций. Они помогут не только покорять другие планеты, но и развивать отечественную экономику, добавил Натан Эйсмонт. «Что удалось Илону Маску? Он сделал задачи в космосе прибыльными для бизнеса. Есть все основания полагать, что наши результаты будут не хуже Маска. В России есть для этого кадры, мощности, технологии», — резюмировал участник программ освоения космоса.

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Президент Владимир Путин завлек американского коллегу Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска прорывной отечественной технологией. На встрече в Кремле 31 марта глава государства обсудил с гендиректором госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Бакановым развитие ядерной космической программы. Как объяснили эксперты URA.RU, российские мощности и опыт в атомной энергетике позволят решить основную проблему, мешающую построить международные базы на Луне или Марсе, о которых так грезят американцы, но не только они. Встреча Баканова с президентом в Кремле стала первой после его назначения главой «Роскосмоса» 6 февраля 2025 года. В начале разговора Путин отметил, что попросил прошлого руководителя Юрия Борисова помочь Баканову войти в курс дел. После этого глава государства заслушал доклад о первых шагах нового гендиректора госкорпорации. В качестве первоочередных задач Баканов назвал донастройку космического нацпроекта и привлечение частных инвесторов. Глава «Роскосмоса» уточнил, что в состав нацпроекта «в обязательном порядке» войдут российская орбитальная группировка, пусковая программа, научный космос, пилотируемая космонавтика и ядерная космическая программа. Российская ядерная космическая программа позволит построить международную базу на Луне, считает доцент базовой кафедры физики космоса Института космических исследований РАН НИУ ВШЭ Натан Эйсмонт. «С удовольствием признаемся, что в этом направлении Россия опережает остальной мир, это совершенно точно. Здесь стоит упомянуть „Нуклон“ (космичес­кий комплекс, в который входят буксир с ядерными двигателями, наземная инфраструктура и средства выведения, — Прим. ред.), часть этого проекта уже показала, что технологически это возможно. В рамках этого проекта предполагается в ближайшие годы применять ядерные реакторы в космическом пространстве. Если говорить о лунной программе для всего мира, ядерный реактор — то, чего ей сейчас как раз не хватает», — заявил астрофизик. По его словам, колонизация Луны осложняется слишком длинными периодами дня и ночи (по 14 земных суток) и любой способ получения энергии, кроме ядерного, неэффективен. Ядерная космическая программа уже позволила построить ионные и плазменные двигатели, «в эту работу было вовлечено ОКБ „Факел“ в Калининграде», рассказал собеседник URA.RU. «Мы — пионеры в этой области, начали работу на 30 лет раньше остального мира. Зарубежная корпорация OneWeb, у которой своя группировка на орбите, закупала у нас эти двигатели для вывода своих спутников. Это признание того, что если нужно сделать эффективно что-то конкретное, можно пользоваться опытом нашей страны», — добавил Эйсмонт. Появившиеся в СМИ сообщения о том, что Россия готова нарастить сотрудничество с США в космосе и организовать совместную миссию на Марс показывают, что такие темы действительно обсуждаются на активизировавшихся российско-американских переговорах, отметил член-корреспондент РАН, директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович. Собеседник URA.RU напомнил, что МКС, «очень крупный, практически рекордный объект», невозможно было бы создать без международного сотрудничества. Встреча Путина с Бакановым прошла достаточно быстро после его назначения и это подтверждает, что космос — «у президента в фокусе», особенно на фоне обсуждения этой темы с американцами, дополнил профессор кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти НИУ ВШЭ Марат Баширов. «Президент хотел понять, как сам Баканов видит это сотрудничество», — уточнил политолог. В качестве основных «игроков» в космосе собеседник URA.RU выделил Россию, США, Китай и Индию. «ЕС тоже что-то пытается, но у них ракета не полетела. Мы не злорадствуем, просто отмечаем», — добавил Баширов. По его мнению, сотрудничество в космосе просто необходимо, потому что без этого сложно решить общие проблемы. Так, уже через 10-15 лет из-за космического мусора на орбите «ни одна ракета не сможет взлететь», пояснил эксперт. Другой важной целью российской космонавтики, о которой упомянул Баканов в Кремле, станет привлечение частных инвестиций. Они помогут не только покорять другие планеты, но и развивать отечественную экономику, добавил Натан Эйсмонт. «Что удалось Илону Маску? Он сделал задачи в космосе прибыльными для бизнеса. Есть все основания полагать, что наши результаты будут не хуже Маска. В России есть для этого кадры, мощности, технологии», — резюмировал участник программ освоения космоса.
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