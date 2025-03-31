Путин предложил США заключить новую сделку с Россией

Президент Владимир Путин завлек американского коллегу Дональда Трампа и предпринимателя Илона Маска прорывной отечественной технологией. На встрече в Кремле 31 марта глава государства обсудил с гендиректором госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Бакановым развитие ядерной космической программы. Как объяснили эксперты URA.RU, российские мощности и опыт в атомной энергетике позволят решить основную проблему, мешающую построить международные базы на Луне или Марсе, о которых так грезят американцы, но не только они.
Встреча Баканова с президентом в Кремле стала первой после его назначения главой «Роскосмоса» 6 февраля 2025 года. В начале разговора Путин отметил, что попросил прошлого руководителя Юрия Борисова помочь Баканову войти в курс дел. После этого глава государства заслушал доклад о первых шагах нового гендиректора госкорпорации.
В качестве первоочередных задач Баканов назвал донастройку космического нацпроекта и привлечение частных инвесторов. Глава «Роскосмоса» уточнил, что в состав нацпроекта «в обязательном порядке» войдут российская орбитальная группировка, пусковая программа, научный космос, пилотируемая космонавтика и ядерная космическая программа.
“Знаю, что вы и родились на Байконуре, да? Ну вас назначили руководителем “Роскосмоса” не поэтому, а за вашу работу в предыдущих местах, в том числе в компании “Гонец”. Я очень рассчитываю на то, что все свои лучшие качества вы будете применять и здесь во главе нашей ведущей компании “Роскосмос”, — заявил Путин.
Российская ядерная космическая программа позволит построить международную базу на Луне, считает доцент базовой кафедры физики космоса Института космических исследований РАН НИУ ВШЭ Натан Эйсмонт. «С удовольствием признаемся, что в этом направлении Россия опережает остальной мир, это совершенно точно. Здесь стоит упомянуть „Нуклон“ (космический комплекс, в который входят буксир с ядерными двигателями, наземная инфраструктура и средства выведения, — Прим. ред.), часть этого проекта уже показала, что технологически это возможно. В рамках этого проекта предполагается в ближайшие годы применять ядерные реакторы в космическом пространстве. Если говорить о лунной программе для всего мира, ядерный реактор — то, чего ей сейчас как раз не хватает», — заявил астрофизик.
По его словам, колонизация Луны осложняется слишком длинными периодами дня и ночи (по 14 земных суток) и любой способ получения энергии, кроме ядерного, неэффективен. Ядерная космическая программа уже позволила построить ионные и плазменные двигатели, «в эту работу было вовлечено ОКБ „Факел“ в Калининграде», рассказал собеседник URA.RU. «Мы — пионеры в этой области, начали работу на 30 лет раньше остального мира. Зарубежная корпорация OneWeb, у которой своя группировка на орбите, закупала у нас эти двигатели для вывода своих спутников. Это признание того, что если нужно сделать эффективно что-то конкретное, можно пользоваться опытом нашей страны», — добавил Эйсмонт.
Появившиеся в СМИ сообщения о том, что Россия готова нарастить сотрудничество с США в космосе и организовать совместную миссию на Марс показывают, что такие темы действительно обсуждаются на активизировавшихся российско-американских переговорах, отметил член-корреспондент РАН, директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович. Собеседник URA.RU напомнил, что МКС, «очень крупный, практически рекордный объект», невозможно было бы создать без международного сотрудничества.
Встреча Путина с Бакановым прошла достаточно быстро после его назначения и это подтверждает, что космос — «у президента в фокусе», особенно на фоне обсуждения этой темы с американцами, дополнил профессор кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти НИУ ВШЭ Марат Баширов. «Президент хотел понять, как сам Баканов видит это сотрудничество», — уточнил политолог. В качестве основных «игроков» в космосе собеседник URA.RU выделил Россию, США, Китай и Индию. «ЕС тоже что-то пытается, но у них ракета не полетела. Мы не злорадствуем, просто отмечаем», — добавил Баширов.
По его мнению, сотрудничество в космосе просто необходимо, потому что без этого сложно решить общие проблемы. Так, уже через 10-15 лет из-за космического мусора на орбите «ни одна ракета не сможет взлететь», пояснил эксперт.
“Возможности кооперации гигантские: на других планетах неосвоенные ресурсы, можно раздвинуть горизонт наших знаний. Где-то другие страны сильны, где-то мы. Нужно помнить, что задача одна: развивать планету”, — заявил Баширов.
Другой важной целью российской космонавтики, о которой упомянул Баканов в Кремле, станет привлечение частных инвестиций. Они помогут не только покорять другие планеты, но и развивать отечественную экономику, добавил Натан Эйсмонт. «Что удалось Илону Маску? Он сделал задачи в космосе прибыльными для бизнеса. Есть все основания полагать, что наши результаты будут не хуже Маска. В России есть для этого кадры, мощности, технологии», — резюмировал участник программ освоения космоса.
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