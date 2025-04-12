Путин и Трамп заменят Украину самым большим проектом в истории

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп заменят Украину самым масштабным проектом в истории человечества. Как рассказал в интервью URA.RU член Совета по внешней и оборонной политике, член-корреспондент Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского Андрей Ионин, создание совместной базы на Марсе или Луне поможет забыть все обиды между странами из-за прокси-войны американцев, но перед российской космонатикой стоит немало других вызовов.
— Россия встречает День космонавтики с самым молодым главой «Роскосмоса» в истории. Дмитрию Баканову, которого назначили 6 февраля, всего 39 лет. Он пообещал определить «все болевые точки» космической отрасли. Есть ли сейчас в ней какие-то накопившиеся проблемы, требуется ли какая-то кардинальная перестройка работы?
— Перед новым руководителем «Роскосмоса» стоят серьезные задачи. Прошлая история российской, да и мировой, космонавтики заканчивается — наступает новый этап. Действительно требуется перестройка буквально всего, чем занималась госкорпорация. «Роскосмос» ждет эпоха смысловых перемен, из которых появятся потребности в новых кадрах, структуре, технологиях и предприятиях.
На Баканова выпали три кардинальных изменения: первое — ближний космос (пространство на высоте от 20 до 100 км) стал частью цифровой экономики, и главными драйверами в нем будут цифровые экосистемы и связанные с ними компании: Яндекс, Сбербанк, РЖД, МТС, Мегафон и ВКонтакте, а разработчики спутников и ракет отойдут на второй план, они будут создавать нужную инфраструктуру; второе — мы находимся на пороге программы по освоению дальнего космоса (Луны и Марса), под которую нужно создавать новые технологии; и третье — международный аспект выходит на первый план, российские представители, Дональд Трамп, Илон Маск говорят о колонизации Марса, совместных проектах.
— Какое направление самое приоритетное у «Роскосмоса» на ближайшие годы, какие главные вызовы?
— Основной приоритет — проекты в дальнем космосе. С ними связаны два основных технологических вызова.
Первый — ядерная энергетика, 10 апреля «Роскосмос» как раз подписал соглашение с Курчатовским институтом по этому направлению. Второй — исследования в области биологии, потому что пока ни человек, ни животные не могут жить в космосе без негативных последствий для здоровья, не могут размножаться.
Есть и другой вызов — надо усилить международное сотрудничество, это становится приоритетом. Сейчас в США основной кандидат на должность руководителя NASA— 42-летний миллиардер Джаред Айзекман, он стал первым непрофессиональным астронавтом, вышедшим в открытый космос осенью 2024 года, его окончательное утверждение должно пройти в конце апреля. Они с Бакановым почти одного возраста и вместе с коллегами из Китая и Индии должны начать реализацию пилотируемого полета на Марс.
— Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предложил Илону Маску направить на Марс совместную миссию в 2029 году. Насколько это технически осуществимо?
— Здесь неважно, что именно и какая сторона вложит в марсианский проект, потому что его смысл — стать вишенкой на договоренностях между Россией и США. Дмитриев выступает в роли переговорщика со Штатами, с которыми у нас сейчас очень много проблем, нерешенных вопросов и накопившихся обид. Сейчас все уже признают, газета New York Times недавно даже писала, что Вашингтон ведет против нас войну руками Украины. Теперь нам нужен взаимовыгодный, бесконфликтный, красивый проект, то, что еще никто не делал.
Сейчас важна не техническая сторона вопроса, а политическое решение лидеров стран: Дональда Трампа и Владимира Путина, к которым присоединятся Си Цзиньпин и Нарендра Моди. Только они могут обеспечить проект административными и финансовыми ресурсами.
— Сейчас человека во многих сферах заменяют роботы, в космосе тоже есть автоматизированные аппараты. Для каких задач мы их используем, в чем роботы смогут заменить космонавтов?
— Перед «Роскосмосом» стоит цель именно освоения дальнего космоса. Это предполагает не изучение, что делают луноходы и марсоходы, и не посещение, когда люди прилетели и улетели, а долгосрочное присутствие.
На Луне или Марсе будет очень много задач, а людей, особенно в начальный период, — мало, поэтому роботы станут помощниками. Надо создавать жилье, системы жизнеобеспечения, обеспечивать их энергией, причем робот потребляет ее гораздо меньше, чем человек, и ему не нужна еда. Под эти задачи потребуется много машин с разными специализациями: транспортник, ремонтник, строитель.
— В августе 2023 года российская станция «Луна-25» из-за неправильной работы двигателя разбилась о поверхность спутника Земли. Это был первый за 50 лет аппарат, отправленный нашей страной на Луну. Как идет работа с новой миссией, приблизит ли она создание базы или эти программы не пересекаются?
— Технологии спутникостроения шагнули так далеко, что созданием небольших аппаратов для изучения Луны и Марса могут заниматься относительно небольшие компании, необязательно «Роскосмос». Задача государства сейчас не создавать сами аппараты «Луна-26» или «Луна-27», а сделать постоянно действующую транспортную систему, которая будет доставлять множество небольших спутников, созданных частными компаниями.
Нужно построить что-то похожее на вокзал с поездами по расписанию. Разработчики должны точно знать, что определенного числа отправится грузовой состав, способный доставить его аппарат на другую планету.
— Привлечение частных инвестиций в космос — одна из первостепенных задач. Что нужно сделать, чтобы ускорить этот процесс?
— В ближайшие годы должна сложиться следующая схема: ближний космос отходит частным компаниям, а дальний — государству. «Роскосмос» больше не должен конкурировать с коммерческими разработками, как получилось с проектом «Сфера» (в него входят космические аппараты для связи и дистанционного зондирования Земли, первый спутник запустили в октябре 2022 года, — прим. ред), когда госкорпорация фактически отсекла небольшие компании, создающие станции для ближнего космоса.
«Роскосмосу» нужно перейти из конкурента в помощники, дать небольшим компаниям доступ к технологиям. Госкорпорации достались огромные знания, накопленные за 70 лет космической эры. Важно открыть эти «чуланы», там есть информациях о двигателях, системах управления, различных элементах аппаратов.
Следующий момент: испытательная база космонавтики достаточно дорогая, а у «Роскосмоса» она уже есть. Чтобы частные компании не создавали все это с нуля, госкорпорация должна дать им возможность проводить испытания техники на льготных условиях.
Ракетостроение в России пока не будут отдавать частникам, потому что в космических и боевых ракетах используют похожие технологии. «Роскосмос» должен сам запускать космические аппараты компаний, но не драть с них «три шкуры», чтобы наши организации могли конкурировать с иностранцами, использующими для вывода спутников ракеты Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска.
— США ранее обвиняли Россию в планах разместить оружие в космосе, вплоть до ядерного. То и дело в СМИ всплывают сценарии «звездных войн». Как не допустить такого военного столкновения?
— Такие сценарии и обсуждения появляются из-за отсутствия доверия. Для освоения Луны и Марса нужно научиться использовать ядерную энергию в космосе. Россия под программы дальнего космоса создает сейчас ядерный буксир «Зевс», это вызывает опасения у других стран, у них недостаточно информации. Чтобы это не воспринималось как размещение ядерного оружия, подобные проекты должны быть международными, это снимет все обвинения и разговоры об оружии, повысит уверенность в партнерах.
— Пока решено использовать МКС до 2030 года. Что будет после этого?
— Все зависит от темпов развития проектов в дальнем космосе. Сейчас МКС — это некий полигон. Когда начнутся программы освоения планет, необходимость в нем останется. Мы не так далеко продвинулись в пилотируемых полетах, чтобы сразу все перенести на лунную или марсианскую базу. Около Земли останется «школа», может даже несколько, там будут отрабатывать обычные и биотехнологии, программы, готовить людей, изучать влияние на их здоровье, а Луна и Марс — станут «университетами».
Работа МКС должна была завершиться еще в 2015 году, но она до сих пор существует, потому что никакой альтернативы нет. Когда американцы запустили проект «Созвездие» (создание сети объектов, способных обеспечить условия для исследования Солнечной системы, программа работала с 2004 по 2010 годы, — прим. ред), а затем «Артемиду» (программа исследования Луны, стартовала в 2017 году, — прим. ред), они считали, что станция им уже не понадобится.
Потом в лунном проекте у американцев возникли сложности, и они решили продлить использование МКС. Когда международная станция отслужит свое, ее может и не будут сжигать в атмосфере, а поднимут на более высокую орбиту, чтобы использовать ее компоненты в будущем для тех же баз на Луне.
— Какая сейчас ситуация с космическим мусором на орбите? Какие из-за него есть риски? Возможна ли какая-то совместная «очистка»?
— Ситуация в ближнем космосе очень опасная, там накапливается много мусора. Сейчас основной регулирующий документ — Договор о принципах деятельности государства по исследованию и использованию космического пространства, подписанный СССР и США еще в 1967 году.
Важно принять новые правила, чтобы из спутников не появлялся мусор, а космические компании убирали за собой. Это должно стать обязательным. Потом уже стоит думать о технологиях, как этот мусор собирать и, возможно, использовать.
Каждый запущенный в космос килограмм стоит несколько десятков тысяч долларов. Столько же нужно потратить, чтобы спустить в его в атмосферу, где он сгорит. Это не очень рационально, поэтому сейчас думают над тем, чтобы его перерабатывать, как это происходит с бытовыми отходами на Земле.
Маск, конечно, молодец, но со своими спутниками, которых сейчас на орбите более семи тысяч, просто безобразничает. Часть запущенных аппаратов вышли из строя, не все они сгорают в атмосфере, из них появляется мусор, нельзя так делать. Космос — это достояние человечества, а Маск захватил нашу собственность и эксплуатирует ее в коммерческих интересах. Представьте, рядом с городом было поле, кто-то начал там строить дома и продавать их, а люди раньше здесь гуляли и отдыхали. Маск сейчас занимается этим. По закону он прав, потому что регулирование отсутствует, но с точки зрения интересов других — нет.
— Как вы оцениваете перспективы космического туризма в России? Можно ли обычного россиянина подготовить к полету, насколько высоки требования по здоровью?
— Есть два вида космического туризма: суборбитальный и орбитальный. Первый вариант стоит от 100 тысяч долларов и выше — человека поднимают на несколько минут на высоту 100 км. По здоровью это сможет выдержать практически каждый. Второй способ стоит уже миллионы долларов, тут нужна подготовка в течение месяца-двух, потому что люди долгое время будут находиться в невесомости, после тоже понадобится адаптация.
Это специфический небольшой рынок для богатых людей, массовым он не будет. Это как прилететь на вертолете на вершину Эвереста, чтобы спуститься на лыжах.
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