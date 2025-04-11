Картошка в России за месяц подорожала почти на 20%

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Согласно данным Росстата, среди плодоовощной продукции сильнее всего подорожал картофель
Согласно данным Росстата, среди плодоовощной продукции сильнее всего подорожал картофель Фото:

За последний месяц цены на картофель увеличились на 17,2%. Это следует из отчета, опубликованного Росстатом. 

«В марте изменились цены на отдельные виды плодоовощной продукции: на картофель +17,2%», — говорится в документе. В том числе на 9,9% подорожала свекла, на 9,4% — помидоры и на 8,2% — белокочанная капуста. Кроме того, заметно выросли в цене лимоны (+6,5%), бананы (+6,2%) и морковь (+4,7%). Одновременно с этим огурцы подешевели на 26,3% и сладкий перец на 7,9%.

Кроме того, произошли изменения в ценовой политике на рыбопродукты и хлебобулочные изделия. Например, цены на рыбу мороженую неразделанную увеличились на 3,0%, а хлеб пшеничный и ржаной подорожал на 1,6%.

В мясной группе цены увеличились на говядину (+2,0%) и колбасы (+1,2%), однако куриное мясо, наоборот, подешевело на 1,6%. Среди молочных продуктов цены выросли на сгущенное молоко (+1,7%) и твердые сыры (+1,6%). В то же время цены на рис и гречку снизились на 1,2%. Среди прочего, кофе подорожало на 3,1%, шоколад — на 2,4%, водка — на 1,7%, а стоимость общественного питания увеличилась до 1,3%.

Рост цен на картофель в России продолжается уже не первый месяц. Например, в Свердловской области за неделю до последнего отчета Росстата стоимость картофеля увеличилась почти на 6%.

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За последний месяц цены на картофель увеличились на 17,2%. Это следует из отчета, опубликованного Росстатом.  «В марте изменились цены на отдельные виды плодоовощной продукции: на картофель +17,2%», — говорится в документе. В том числе на 9,9% подорожала свекла, на 9,4% — помидоры и на 8,2% — белокочанная капуста. Кроме того, заметно выросли в цене лимоны (+6,5%), бананы (+6,2%) и морковь (+4,7%). Одновременно с этим огурцы подешевели на 26,3% и сладкий перец на 7,9%. Кроме того, произошли изменения в ценовой политике на рыбопродукты и хлебобулочные изделия. Например, цены на рыбу мороженую неразделанную увеличились на 3,0%, а хлеб пшеничный и ржаной подорожал на 1,6%. В мясной группе цены увеличились на говядину (+2,0%) и колбасы (+1,2%), однако куриное мясо, наоборот, подешевело на 1,6%. Среди молочных продуктов цены выросли на сгущенное молоко (+1,7%) и твердые сыры (+1,6%). В то же время цены на рис и гречку снизились на 1,2%. Среди прочего, кофе подорожало на 3,1%, шоколад — на 2,4%, водка — на 1,7%, а стоимость общественного питания увеличилась до 1,3%. Рост цен на картофель в России продолжается уже не первый месяц. Например, в Свердловской области за неделю до последнего отчета Росстата стоимость картофеля увеличилась почти на 6%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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